Графики отключений возвращаются: когда украинцы будут сидеть без света

Член наблюдательного совета "Центрэнерго" Владимир Величко объяснил, почему так произошло

В Украине уже долгое время не выключают свет. Однако вскоре почасовые графики отключения электроэнергии могут вернуться.

Это может начаться с 4 ноября из-за понижения температуры. Такое мнение высказал член наблюдательного совета "Центрэнерго" Владимир Величко.

"Со следующей недели синоптики прогнозируют ощутимое снижение температуры. Для энергетиков это означает, что для балансировки энергосистемы необходимо будет задействовать более существенные меры – такие как аварийная помощь от операторов сопредельных стран", — пояснил Величко.

Он говорит, что для применения аварийной помощи необходимо максимально использовать собственные ресурсы. В случае если НЭК "Укрэнерго" не удастся выдержать баланс энергосистемы, будет применение графиков отключений.

Он добавил, что после снижения суточной средней температуры в октябре, энергосистема уже наблюдает ощутимый рост потребления, а его пик сместился с 20:00 на 19:10.

Величко отметил, что из-за понижения температуры, возрастет потребление и в европейских странах, что приведет к росту цен на э/э, в том числе из-за уменьшения доли возобновляемых источников энергии. По его мнению, это повлияет на возможности коммерческого импорта э/э из-за существующих на спотовом рынке Украины ограничений цены э/э – прайс-кепы.

"В настоящее время энергорегулятор НКРЭКУ начал процедуру пересмотра прайс-кепов в сторону увеличения, что поддерживает основная масса участников энергорынка, а некоторые вообще предлагают их отменить. Для потребителей это болезненная тема, но необходимо понимать, что без повышения прайс-кепов, коммерческий импорт электроэнергии будет недоступен, особенно в периоды резкого похолодания.

По его словам, что касается подготовки самой компании к зиме, то ремонтно-восстановительные работы продолжаются, а в планах – подключить к энергосистеме почти 1 ГВт генерирующей мощности.

"Центрэнерго" продолжает ремонтные работы на собственных ТЭС, что позволит предоставить энергосистеме почти 1 ГВт мощности. Но нам очень необходимо обеспечить ПВО все генерирующие мощности государства и максимально использовать межгосударственное пересечение с целью привлечения иморта", – резюмировал Величко.

Ранее "Телеграф" писал, что, несмотря на рост потребления электричества из-за снижения температуры, система работает стабильно и готова к зиме. Но это может измениться.