Насколько украинская энергетика готова к обстрелам РФ

За это нужно благодарить европейских партнеров

Украина имеет тройной запас оборудования на случай российских атак по энергетической инфраструктуре. Процессы по распределению генерации тоже должны принести положительный эффект.

В остальном украинцам остается молиться на наше ПВО. Об этом бывший министр по вопросам ЖКХ, народный депутат от партии "Батькивщина" Алексей Кучеренко рассказал в эфире День.LIVE.

"Временный руководитель "Укрэнерго" [Алексей Брехта – ред.] аккуратно намекнул (это было в публичном пространстве), что сделан тройной запас оборудования, которое может пострадать в результате атак", – сказал парламентарий.

Кучеренко подчеркнул огромный вклад наших европейских партнеров в создание запаса необходимого оборудования для восстановления энергетики нашей страны.

"Его делало "Укрэнерго", но это не только "Укрэнерго" – это страна делала, европейцы, партнеры, и мы шляпу должны снимать, как они поддержали, действительно, через национальную компанию, пополнение этого запаса", – пояснил он.

Также нардеп отметил позитивный эффект, который будут иметь запущенные процессы по распределению генерации. Но в то же время посоветовал его не переоценивать.

"Поэтому ключевой расчет – на государственные компании "Укрэнерго", "Энергоатом" и на тепловую генерацию, на гидрогенерацию, которые максимально, что могли сделали в этой ситуации", – добавил Алексей Кучеренко.

По его словам, риски российских атак по энергетической инфраструктуре Украины усиливаются с приближением зимы.

"Тут я соглашаюсь с секретарем СНБО. Он констатировал по сути очевидный факт – чем ближе к зиме, тем больше риски атак. Поэтому, в первую очередь, молимся на нашу противовоздушную оборону и ожидаем новых средств противовоздушной обороны", – резюмировал нардеп.

К слову, 15 октября президент Владимир Зеленский доложил по результатам Ставки касательно подготовки украинской энергетики к российским ударам. Активное участие в защите энергетической инфраструктуры Украины примет авиация. Кроме того, было принято решение об усилении противовоздушной обороны в приграничных и прифронтовых регионах нашей страны.