Графіки відключень повертаються: коли українці сидітимуть без світла

Член наглядової ради "Центренерго" Володимир Величко пояснив, чому так сталось

В Україні вже тривалий час не вимикають світло. Проте незабаром погодинні графіки відключення електроенергії можуть повернутись.

Це може початись з 4 листопада через зниження температури. Таку думку висловив член наглядової ради "Центренерго" Володимир Величко.

"З наступного тижня синоптики прогнозують відчутне зниження температури. Для енергетиків це означає, що для балансування енергосистеми необхідно буде задіяти більш суттєві заходи – такі як аварійна допомога від операторів суміжних країн", — пояснив Величко.

Він каже, що до застосування аварійної допомоги необхідно максимально використати власні ресурси. В разі, якщо НЕК "Укренерго" не вдасться витримати баланс енергосистеми, буде застосування графіків відключень.

Він додав, що після зниження добової середньої температури у жовтні, енергосистема вже спостерігає відчутне зростання споживання, а його пік змістився з 20:00 на 19:10.

Величко зауважив, що через зниження температури, зросте споживання і в європейських країнах, що призведе до зростання цін на е/е, в тому числі через зменшення частки відновлювальних джерел енергії. На його думку, це впплине на можливості комерційного імпорту е/е через існуючі на спотовому ринку України обмеження ціни е/е – прайс-кепи.

"Наразі енергорегулятор НКРЕКП почав процедуру перегляду прайс-кепів в бік збільшення, що підтримує основна маса учасників енергоринку, а дехто взагалі пропонує їх скасувати. Для споживачів це болюча тема, але необхідно розуміти, що без підвищення прайс-кепів, комерційний імпорт електроенергії буде недоступний, особливо в періоди різкого похолодання. Аварійна допомога буде коштувати набагато дорожче", – зазначив член НР "Центренерго".

За його словами, що стосується підготовки самої компанії до зими, то ремонтно-відновлювальні роботи продовжуються, а в планах – підключити до енергосистеми майже 1 ГВт генеруючої потужності

"Центренерго" продовжує ремонтні роботи на власних ТЕС, що дозволить надати енергосистемі майже 1 ГВт потужності. Але нам дуже необхідно забезпечити ПВО усі генеруючі потужності держави та максимально використовувати міждержавний перетин з метою залучення іморту", – резюмував Величко.

Раніше "Телеграф" писав, що попри зростання споживання електрики через зниження температури, система працює стабільно та готова до зими. Але це може змінитись.