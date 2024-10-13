В России главе СБУ Малюку "пришили" очередное обвинение, о чем речь

Главе СБУ в РФ грозит пожизненное лишение свободы

В России главе СБУ Василию Малюку были заочно предъявлены обвинения из-за взрыва на Керченском мосту летом 2023 года. Российское обвинение классифицировало атаку на мост как "террористический акт".

Об этом сообщает российское информационное агентство "ТАСС". Ссылаются на свои анонимные источники в правоохранительных органах РФ.

"Следствие имеет достаточно оснований для вывода об обоснованности причастности Малюка Василия Васильевича к организации террористического акта на Крымском мосту летом 2023 года. Главе СБУ заочно подано обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт, повлекший гибель людей)", — рассказал источник российского агентства.

По словам собеседника издания в правоохранительных органах РФ, причастность Малюка к так называемому "теракту на Крымском мосту" в 2023 году подтверждается, в частности, результатами оперативно-розыскных мероприятий. Главе СБУ по вменяемой статье УК РФ грозит пожизненное лишение свободы.

Кроме того, российский СК считает Малюка "организатором теракта на Крымском мосту" 8 октября 2022 года. Напомним, тогда был взорван грузовик, в результате чего вспыхнули цистерны соседнего грузового поезда. Следствие оценило ущерб от взрыва на мосту в сумму около 7 млрд рублей.

"Басманный суд Москвы в конце марта этого года санкционировал заочный арест Василия Малюка по обвинению в совершении теракта. Срок его ареста исчисляется по его экстрадиции на территорию РФ или по его задержанию на территории России. Мосгорсуд признал законным решение суда первой инстанции. Малюк также объявлен в федеральный и федеральный межгосударственный розыск", — пишет издание.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что бывшего внештатного советника Офиса президента Арестовича заочно арестовали в России. Такое решение вынес Басманный суд Москвы за так называемые "призывы к осуществлению террористической деятельности и фейки об армии".