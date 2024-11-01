СБУ задержала бывшего регионала, который наводил ракеты по ТЦК (фото)

Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества

Служба безопасности Украины задержала эксдепутата-регионала, работавшего ФСБ РФ и наводившего российские удары на Сумщину. Им оказался 48-летний эксдепутат Шосткинского горсовета от запретной Партии регионов.

По материалам дела, он шпионил за Силами обороны и призвал россиян бомбить город. Об этом сообщила пресс-служба ведомства на странице в Фейсбуке.

Мужчина скрыто отслеживал направления движения эшелонов ВСУ. А также фиксировал локации украинских войск, защищающих приграничье Сумщины. Для этого он на своем автомобиле объезжал местность и снимал соответствующие фото и видео. Эксдепутат пытался выяснить нужную ему информацию от знакомых во время "бытовых разговоров".

Полученные сведения он отправлял кадровому сотруднику управления ФСБ по Брянской области. Его личность и персональные данные уже установлены Службой безопасности.

В агентурных "отчетах", кроме предоставления координат, предатель просил россиян как можно быстрее наносить удары по городу, в том числе по зданиям ТЦК. Сотрудники СБУ задокументировали преступления эксдепутата и задержали его по месту жительства в Шостке.

По данным следствия, фигурант был дистанционно завербован ФСБ в июле 2024 года. При обыске у него изъят мобильный телефон с поличным.

Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Ранее Телеграф писал, что на фоне информации об участии военных КНДР в Курской области россияне запустили новый и крайне нелепый фейк. Они распространяют информацию о якобы эвакуации бездомных животных на Сумщине, потому что северокорейские военные "могут их съесть".