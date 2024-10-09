Весь пол в деньгах: в Ровно раскрыли интересную схему уклонения мобилизации через МСЭК

Полиция и СБУ пресекли очередную преступную схему

СБУ и полиция разоблачили очередную преступную схему по уклонению от мобилизации. В Ровно были задержаны две женщины, которые за деньги помогали мужчинам избежать военной службы.

Об этом сообщил пресс-центр Национальной полиции Украины. Правоохранительные органы провели 48 обысков, в ходе которых были изъяты более 14 миллионов гривен (более 340 тысяч долларов — ред), документация, мобильные телефоны, банковские карты, компьютерная техника. По данным следствия, преступную схему организовала 50-летняя жительница Ровенского района вместе с двумя подельниками.

За денежное вознаграждение злоумышленники фальсифицировали истории болезней пациентов, чтобы сделать их непригодными для военной службы. К схеме были привлечены должностные лица медико-социальных экспертных комиссий областного центра.

Свои "услуги" женщины сначала оценили в 11 400 долларов, а затем увеличили цену еще на 5 300 долларов. При задержании в одной из машин, а также на квартире одной из подозреваемых обнаружили огромное количество денег.

Задержанным грозит до 5 лет лишения свободы.

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