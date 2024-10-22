Более 450 тысяч долларов и сын — гражданин РФ: СБУ накрыло еще одну руководительницу областной МСЭК (фото)

Она оформила себе и сыну инвалидность

Служба безопасности Украины в очередной раз посетила областную МСЭК, на этот раз у руководительницы Николаевской структуры нашли более 450 тыс. долларов США и российский паспорт ее сына

Об этом сообщает пресс-служба. Отмечается, что разоблачена очередная схема в уклонении от мобилизации.

"Во время обысков у фигурантки обнаружено более 450 тыс. долларов и коллекцию ювелирных изделий, которые она прятала по разным адресам. Так, большая часть изъятых денег и драгоценностей найдена в доме ее сына — интерна медицинского вуза, у которого СБУ обнаружила также российский паспорт", – говорится в сообщении.

Правоохранители не называют имени должностной лица, однако, по данным YouControl, Николаевскую МСЭК возглавляет Вера Белякова. В то же время насайте Управления здоровья Николаевской ОГА главой областной МСЭК называют Виту Юскевич.

Отмечается, что ее сын оформил гражданство РФ еще до полномасштабного вторжения. Однако чиновница оформила на него три незадекларированные квартиры, чтобы скрыть незаконные доходы.

В течение 2015-2023 годов руководительница МСЭК в декларациях указывала только официальные доходы, которые превысили 2 млн грн за указанный период.

К тому же она и ее сын с 2023 года имеют вторую группу инвалидности, которая оформлена незаконно. На базе этого они получали соцвыплаты и льготы от страны.

"На основании полученных материалов решается вопрос по поводу уведомления чиновницы о подозрении. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления", — добавили в СБУ.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как будут реагировать на сотни случаев нарушений МСЭК.

Ранее "Телеграф" писал, что будет с миллионами, которые конфисковали у главы МСЭК Хмельницкого.