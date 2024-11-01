В главном соборе Луцка нарисовали фрески с бизнесменами (фото)

Список дал руководитель Волынской епархии ПЦУ

В верхнем храме Кафедрального собора святой Троицы в Луцке появились изображения волынских бизнесменов. В частности, можно узнать бизнесменов-строителей Виктора Чернуху и Леонтия Иванишина, владельца агропредприятия "Вилия" Евгения Дудку и других.

Читатели misto.media прислали фотографию, где среди новых фресок – портрет Игоря Палицы. Но в соборе такой фрески нет.

Иконописец собора, диакон Юрий Гетьманчук рассказал журналистам, что первые изображения появились еще полгода назад. Однако некоторые из них вызвали неоднозначную реакцию и пришлось вносить изменения.

"Это сейчас немного шума наделали. Относительно Палицы, в отношении других меценатов. Мы вынуждены были перерабатывать, огласка нам не посодействовала. Сейчас из-за шума эти работы приостановились", — поделился информацией иконописец.

Он уточнил, что список меценатов для изображения предоставлял руководитель Волынской епархии ПЦУ, митрополит Луцкий и Волынский Михаил. Всего в списке было 12 человек.

Как вариант, теперь обсуждают возможность замены изображений меценатов деятелями культуры и искусства.

"Место выбрано такое, чтобы оно не относилось к иконам, не шло в композицию к сюжетам из христианства. Верхняя сфера (украшение стен — ред.) идет относительно Христа и Бога, а нижние ряды — удостоенные киоты святых, то эти портреты мы как раз в том месте изображаем. Здесь они меньше просматриваются из храма, кто знает, где есть то место, тот увидит. На стенах собора изображают ктиторов (меценатов, за чей счет построен или восстановлен храм – ред.), это давняя традиция", — говорит иконописец.

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