Московский патриархат устроил массовое собрание прямо во время воздушной атаки в Сумах (видео)

В то время над Сумами летали вражеские беспилотники

В Сумах, несмотря на воздушную тревогу и угрозу ударов вражеских дронов, московская церковь провела массовое мероприятие в центре города. Во время тревоги над городом кружил шахед с трехкилограммовым зарядом взрывчатки.

В результате атак оккупантов в городе прогремели взрывы и есть погибшие. Об этом сообщил известный журналист и писатель из Сум Евгений Положий. Но это не помешало московским священникам проводить массовые мероприятия.

"В городе который час воздушная тревога. Взрывы. Погибли люди. Прямо сейчас шахед по городу из 3 кг взрывчатки. Работает ПВО. Но это не мешает московской церкви проводить массовое мероприятие. Понимаю, что праздник. Но разве правила не для всех? Разве люди не должны находиться в безопасности?", — говорится в сообщении.

В Спасо-Преображенском соборе, расположенном в самом центре Сум, священники УПЦ МП провели шествие с иконой, собрав значительное количество прихожан. На обнародованном видео зафиксировано, как священнослужители под пение молитв направляются в храм в сопровождении толпы верующих, внося в церковь икону.

По данным системы воздушных тревог, в Сумской области сигнал тревоги продолжался с 20:12 20 октября до 13:16 21 октября. В течение этого времени ПВО защищало город от атак РФ по разным средствам поражения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что собор в Черкассах контролируют прихожане ПЦУ после неудачного штурма верующих УПЦ. Там возникли стычки.