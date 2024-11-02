Можно ли попасть в армию без ТЦК в Украине

В Украине есть три способа попасть в армию

В Украине продолжается военное положение и меры по мобилизации, во время которых любой военнообязанный мужчина может быть призван на службу. Однако часть из них может попасть в ряды ВСУ без необходимости посещать территориальные центры комплектации.

Об этом рассказал заместитель Запорожского областного ТЦК Андрей Якунин. По его словам, человек может присоединиться к армии тремя способами.

Речь идет о подписании контракта, прохождении "традиционного" процесса через ТЦК или рекрутинга непосредственно в воинскую часть.

"С октября командирам воинских частей было разрешено призывать военнообязанных напрямую. В таком случае рекрутеры отбирают кандидата. Затем этот человек проходит тестирование, собеседования и т.д.", — отметил он.

По его словам, в этом случае направление на военно-врачебную комиссию будет выдавать ТЦК, но призыв осуществляет воинская часть. То есть роль центра комплектации в этом случае будет сведена к минимуму.

Якунин говорит, что в этом случае военнообязанный точно попадет в ту часть, в которую он хотел, даже если она не является приоритетной.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кого из мужчин могут мобилизировать лишь по их согласию.