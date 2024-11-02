Россияне прорвались в центр Кураховки и подступают к важному водохранилищу (карты)

Кураховское водохранилище имеет стратегическое значение

На 2 ноября российские военные контролируют половину Кураховки Донецкой области. Боевые действия продолжаются в центральной части поселка.

Об этом свидетельствует обновленная карта DeepState. Наступление осуществляется одновременно с трех направлений — с востока, севера и юга, в частности от населенных пунктов Зоряное, Измайловка и Александрополь. На южном участке этой части фронта русские силы продвинулись почти к Кураховскому водохранилищу. В Генштабе официально не сообщалось, какая ситуация в городе сейчас.

Кураховка имеет стратегическое значение, поскольку расположена на пути в Покровск. После взятия Угледара русские войска продолжают наступательные действия в направлении Покровска и Курахово, сосредотачивая усилия в районе Кураховского водохранилища.

Какая ситуация в Кураховке

Справка : Кураховка — поселок Кураховской городской общины Покровского района Донецкой области. Основано в XIX веке как владельческое село Бахмутского уезда Екатеринославской губернии. По данным Википедии, в 1859 году здесь проживало 295 человек, насчитывалось 37 дворовых хозяйств. По данным последней переписи 2001 года население поселка составило 4175 человек.

Ранее Телеграф писал, что Курахово остается в приоритете у россиян и почти треть всех боевых столкновений приходится именно на этот участок. Движение враждебных сил на Кураховском направлении будет активно продолжаться весь осенне-зимний период.