Курахово остается приоритетным направлением для войск РФ (карта)

Армия РФ приближается к Курахово с трех сторон

Движение вражеских сил на Кураховском направлении будет активно продолжаться весь осенне-зимний период. Данная "точка" остается в приоритете у россиян и почти треть всех боевых столкновений приходится именно на этот участок.

Об этом директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил в эфире телеканала "Эспрессо". По его словам, движение врага на Курахово не ослабнет в ближайшее время.

"Враг после прорыва нашей обороны на юге Донбасса пытается осуществлять действия от Шахтерска, Новоукраинки и Богоявленки на юг в сторону Курахово. У противника есть определенное продвижение в этом направлении", — подчеркнул Згурец.

По мнению эксперта, весь осенне-зимний период россияне будут пытаться взять Курахово и активные действия на этом направлении точно будут продолжаться.

"Южное движение врага на Курахово будет доминировать определенный промежуток времени. В перспективе враг хочет связать это с созданием предпосылок для продвижения на Покровск, но здесь еще нужно учитывать резервы и силы с обеих сторон, чтобы делать предварительные выводы", — резюмировал Згурец.

Стоит отметить, что по сообщению Генштаба Украины по состоянию на 1 ноября на Кураховском направлении Силы обороны отбили 60 атак на позиции наших войск.

Бои велись вблизи Новоселидовки, Кременной Балки, Новодмитровки, Островского, Максимильяновки, Антоновки и Елизаветовки.

Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Антоновка и Елизаветовка.

Также российская армия не прекращает обстрелы населенных пунктов Донецкой области. Начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин написал в Telegram, что в том же Курахово 1 ноября в результате обстрела был ранен человек, в Дачном повреждены 7 домов, в Успеновке — еще 3.

Всего за сутки россияне 15 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуированы 247 человек, в том числе 16 детей.

Ранее "Телеграф" писал о том, что 27 октября российские войска оккупировали населенный пункт Левадное, а также продвинулся возле Шахтерского, Новоукраинки, Богоявленки, Новодаровки, Стельмаховки, в Горняке и Александрополе.