Украина вернула почти сто военных: среди них защитники Авдеевки и известный журналист (фото, видео)

Среди вернувшихся домой – известный правозащитник Максим Буткевич, "азовцы" и защитники Авдеевки

Украина вернула домой 95 украинских военнопленных и заложников Кремля. Среди них – известный правозащитник, "азовцы", защищавшие Мариуполь и "Азовсталь" и осужденные "судами" к тюрьме военнопленные.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Информацию об обмене подтвердил Координационный штаб по обращению с военнопленными.

"95 наших людей снова дома. Воины, защищавшие Мариуполь и "Азовсталь", Донбасс, Луганщину, Харьковщину, Киевщину, Черниговщину, Херсонщину. Каждый раз, когда Украина спасает своих людей из российского плена, мы приближаем день, когда свобода будет возвращена всем, кто находится в российской неволе. Спасибо команде, которая занимается поиском и освобождением пленных. Делаем все, чтобы вытянуть всех наших, кого удерживает Россия. Признательность воинам, пополняющим обменный фонд, и всем партнерам, которые помогают", – написав Зеленский.

Координационный штаб по обращению с военнопленными сообщил, что среди освобожденных украинцев много тех, кто получил от российских "судов" на временно оккупированных территориях Украины разнообразные "приговоры" по обвинению в вымышленных преступлениях. 28 из них "приговорили" к длительным тюремным срокам, а 20 – вообще к пожизненному заключению.

"Среди освобожденных из плена сегодня нацгвардейцы, военные моряки, воины ВСУ, пограничники и представители других подразделений Сил безопасности и обороны. Наши ребята защищали Мариуполь, Донбасс, Луганщину, Киевщину, Харьковщину, Черниговщину, Херсонщину. Среди освобожденных 69 солдат и сержантов и 26 офицеров. Это 58-й по счету обмен, организованный Координационным штабом. В результате нашей работы по враждебной неволе освобождены уже 3767 человек", – говорится в сообщении.

Любопытно, что обмен подтвердили в Министерстве иностранных дел ОАЭ. Украина и Россия, к слову, выразили благодарность ОАЭ за координацию обмена военнопленными.

"ОАЭ успешно выступили посредником в новом обмене пленными между Российской Федерацией и Республикой Украина, в результате чего было освобождено 190 пленных, доведя общее количество пленных, которыми обменялись через посреднические усилия ОАЭ, до 1558 человек. Примечательно, что с начала этого года благодаря посредническим усилиям ОАЭ удалось завершить пять обменов военнопленными между Россией и Украиной", – говорится в сообщении министерства.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

По данным Центра прав человека ZMINA, среди освобожденных – известный украинский правозащитник и соучредитель Центра Максим Буткевич. Он попал в плен в июне 2022 года, так называемый "верховный суд" российской террористической организации "ЛНР" пытался осудить его по сфабрикованным обвинениям. Благодаря обмену Буткевича удалось освободить.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал и показывал в каких условиях содержатся российские военнопленные. У них трехразовое питание, выводят на прогулку, дают возможность смотреть телевизор и читать книги.

Также "Телеграф" писал о том, что 13 сентября Украина и Россия провели очередной обмен пленными. Домой вернулись 49 украинцев и украинок.