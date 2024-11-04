"Не 18-летние мальчики": Дикий назвал лучший возраст для мобилизации

Эти люди являются уже психологически взрослыми, но с молодым и здоровым телом

Основная недомобилизованная категория в Украине — физически здоровые мужчины в возрасте от 23 до 35 лет. Это идеальные солдаты, которые имеют лучшее сочетание силы и зрелости.

Об этом рассказал бывший командир взвода батальона "Айдар", ветеран АТО и военный аналитик Евгений Дикий в эфире Ранок.LIVE. По его словам, большинство мужчин именно из этой категории или уже забронированы, или уклоняются.

"Это идеальные солдаты. Не 18-летний мальчик прямо после школы, но и не те, кто воюет сейчас — это поколение 50+, часто даже 55+. Я понимаю, что наше 50-летнее поколение лучше психологически готово, но тело уже не то. Оно сдает быстро. А 30-летние — психологически взрослые мужчины, но с еще молодым и физически здоровым телом", — пояснил Дикий.

Он также добавил, что разговоры о снижении возраста и о призыве женщин имели бы смысл, если бы у нас уже служили все те мужчины, которые должны служить и их не хватало.

"Как показала даже регистрация в "Резерве+", у нас мобилизационный резерв только тех, что уже обновили свои данные, порядка 4 млн. То есть, мы можем пару раз заменить весь нынешний состав ВСУ. Но мы этого не делаем", — сказал аналитик.

Дикий также поддерживает мнение, которое ранее выражал Валерий Залужный, будучи главнокомандующим ВСУ, о необходимости срочного пополнения армии на 500 тысяч человек с дополнительной возможностью мобилизовать ежемесячно по 20-30 тысяч человек.

"Тогда мы действительно выиграем эту войну", — подытожил Евгений Дикий.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине подсчитали, сколько еще мужчин могут мобилизовать.