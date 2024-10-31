Отсрочка от мобилизации заканчивается 9 ноября: как ее продлить

Юрист советует подавать новое заявление

В Украине продолжили военное положение и всеобщую мобилизацию с 10 ноября. Поэтому из этого числа гражданам, которые имеют отсрочку, нужно ее обновить.

Адвокат Дарья Тарасенко объяснила, что отсрочку от призыва дают на период, соответствующий действующим правовым основаниям, но не дольше, чем на время, определенное указом президента Украины о мобилизации. Юрист рассказала, как продлить ее и избежать недоразумений с ТЦК.

После нового указа Президента о продлении военного положения и общей мобилизации граждан, имеющий отсрочку, должен подать заявление о ее продлении вместе с подтверждающими документами. Адвокат советует подавать документы своевременно, чтобы избежать риска призыва при ожидании решения комиссии ТЦК.

Как продлить отсрочку: пошаговая инструкция

Как только выходит новый указ Президента о продлении срока мобилизации, гражданин должен написать заявление. Формы для такого заявления нет, поэтому его можно подать в произвольной форме. Но важно указать, что речь идет о продлении ранее предоставленной отсрочки. Сбор документов. Если основания не изменились (например, вы многодетный отец или жена имеет инвалидность), достаточно подать заявление без дополнительных документов. Если обстоятельства могут изменяться (например, вы студент), нужно добавить "свежие" подтверждающие документы. Подача заявления. Есть несколько вариантов подачи документов:

лично в ТЦК;

через почтовую отправку;

или онлайн через электронный кабинет призывника (когда техническая возможность будет реализована).

После подачи заявления ожидайте результатов рассмотрения. Юрист отмечает, что комиссия должна проверить информацию через Единый государственный реестр призывников. Если потребуются дополнительные документы, ТЦК сообщит об этом.

Тарасенко подчеркивает, что Кабинет Министров не определил конкретные сроки рассмотрения таких заявлений, поэтому важно действовать раньше времени. Чтобы избежать рисков, адвокат советует подавать новое заявление о предоставлении отсрочки с полным пакетом документов.

Новый образец заявления на отсрочку можно скачать по ссылке.

Напоминаем, кто имеет право на отсрочку в ноябре. К категориям граждан, которые смогут оформить отсрочку, относятся:

забронированные граждане по действующему законодательству;

люди с инвалидностью или временно непригодные по состоянию здоровья сроком 6-12 месяцев по заключению ВВК, с обязательным повторным прохождением медосмотра;

лица, имеющие на иждивении трое и более детей в возрасте до 18 лет (за исключением тех, кто имеет задолженность по уплате алиментов).

Также не могут мобилизовать при некоторых семейных обстоятельствах, а именно:

имеют ребенка в возрасте до 18 лет, если другой родитель умер, лишенный родительских прав, или признан пропавшим без вести;

воспитывают не менее одного несовершеннолетнего ребенка самостоятельно;

воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет или с тяжелым заболеванием;

содержат совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

заботятся о ребенке, который до усыновления был сиротой или лишенным родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

заботятся о больной жене (супруге), ребенке или родителе или супруге, нуждающемся в постоянном уходе за заключением медкомиссии;

являются опекунами лица, признанного судом недееспособным.

имеют супругу (супругу) с инвалидностью I либо II группы.

Отсрочку могут получить:

члены семьи второй степени родства, осуществляющие постоянный уход за лицом с инвалидностью I или II группы (при отсутствии близких родственников первой степени и не более одного человека);

лица, имеющие несовершеннолетнего ребенка и мужа (жену), проходящих военную службу;

люди, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка, родные (полнородные или неполнородные) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время боевых действий;

члены семей лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины;

военнообязанные, которые были освобождены из плена и могут быть призваны только с их согласия;

студенты, которые учатся по дневной или дуальной форме и получают уровень образования выше, чем ранее полученный;

научные работники, преподаватели учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений с научной степенью или ученым званием, преподаватели училищ и учителя, работающие на 0,75 ставки или больше.

Ранее "Телеграф" писал, как получить отсрочку от мобилизации по уходу за родителями. После получения заключения ВКК мужчина должен подать в ТЦК заявление.