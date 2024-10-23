В Украине посчитали, сколько еще мужчин могут мобилизовать

Оценку численности дали только на подконтрольных территориях

В Украине мобилизации подлежат граждане от 25 до 60 лет. Мобилизационный ресурс государства оценивается в 3-5 миллионов человек.

Об этом сообщила старшая научная сотрудница Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко в эфире "КИЕВ24". Речь идет о мужчинах, подлежащих призыву на подконтрольных территориях Украины.

Как отметила Ткаченко, недавно утвержденная Стратегия демографического развития Украины содержит оценку численности населения, согласно которой на подконтрольной территории проживает более 31 миллиона человек. В то же время по мобилизационному ресурсу предоставляются исключительно ориентировочные данные.

Напоминаем, что на днях по всей Украине прошли рейды ТЦК. В частности, в Киеве, Харькове, Днепре, Хмельницком, Виннице и других городах. В столице работники ТЦК появились у Дворца спорта после завершения концерта группы "Океан Эльзы".

Также работники ТЦК посетили концерт стендап-комика Антона Тимошенко в Черкассах, под Киевом посетили загородный комплекс "Sobi Club", во Львове ворвались на свадьбу в гостинице "Соната". В Броварах рейдовая группа проверяла документы у военнообязанных мужчин после концерта группы "100лица".

Следует отметить, что такие проверки ТЦК законны. Как рассказала адвокат Оксана Доготер, сотрудники территориальных центров комплектования имеют право проверять документы и вручать повестки в любом месте.

Однако такие действия должны совершаться в соответствии с установленными нормами. В частности, представители военкомата должны иметь соответствующее разрешение уполномоченного органа на проведение проверок и вручение повесток.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине вступили в силу новые правила использования фото- и видеофиксации во время проверок призывников и военнообязанных. Согласно законодательству, сотрудники ТЦК обязаны использовать видеорегистраторы для документирования собственных действий и вероятных нарушений со стороны людей.