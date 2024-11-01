Массовая рассылка повесток и новые правила учета: какой будет мобилизация с 1 ноября

Сократили срок явки по повестке

В ноябре продолжатся мобилизационные мероприятия в Украине. Изменились некоторые правила воинского учета и мобилизации.

Юрист Евгений Промский в комментарии для Фактов ICTV отметил, что ряд изменений, принятых в октябре, ожидаются в ноябре. Это логическое продолжение избранной руководством государства политики.

По словам юриста, основной целью нововведений является усиление контроля над воинского учетом и обеспечение регулярного пополнения личного состава Сил обороны.

В частности, в ноябре следует ожидать массовой рассылки повесток военнообязанной почтой, независимо от того, обновляли ли они свои данные или нет.

Также изменился срок, в течение которого резервисты и военнообязанные должны явиться по повестке, полученной по почте, в военкомат. Согласно новым правилам, жители областных центров должны прибыть в военкомат в течение семи дней после отправки повестки, тогда как для проживающих в других населенных пунктах области срок явки сокращен до десяти дней.

Кроме того, Кабинет Министров приравнял повестки от ТЦК к судебным. Теперь военнообязанный имеет три дня, чтобы забрать заказное письмо с повесткой из почтового отделения.

Промский напомнил, что в случае неявки мужчины по повестке, информация будет передаваться правоохранительным органам для задержания и доставки военнообязанных в ТЦК и СП.

Мобилизация с 1 ноября

Юрист Евгений Промский подчеркнул, что в ноябре мобилизация может затронуть всех военнообязанных до 60 лет, пригодных по состоянию здоровья и не имеющих права на отсрочку или документальное подтверждение такого права.

Воинский учет в ноябре

Изменения, которые могут быть реализованы в ноябре, относятся и к воинскому учету. Возможно, скоро призывники смогут становиться на учет онлайн и уточнять персональные данные через электронную идентификацию в сервисе Электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста.

То есть для 17-летних ребят необязательным будет визит в ТЦК для поставки на учет. Также для этого не придется проходить ВВК.

Напоминаем, что мобилизации подлежат мужчины 25-60 лет даже если у них нет военного опыта, но они признаны медкомиссией пригодными к службе.

Призвать могут лиц, у которых раньше был статус "ограниченно пригодный" во время военного положения из-за состояния здоровья. Таким мужчинам нужно пройти ВВК для определения пригодности к службе.

Ранее "Телеграф" писал, кого точно не мобилизуют в ноябре. Не всех мужчин в возрасте до 25 лет могут призвать.