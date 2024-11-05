Як "бусифікованого" рекрута перетворити на справжнього бійця: три поради від заступника комбрига

Бригади змагаються за якість мобілізованих і добровольців

Третя окрема штурмова бригада Сухопутних військ ЗСУ переважно складається з добровольців, тому не має проблем із мотивацією та підготовкою бійців. Водночас і примусово "бусифіковані" громадяни теж можуть стати хорошим ресурсом для армії.

Про це в бліцінтерв’ю "Телеграфу" пояснив заступник командира 3-ї ОШбр Родіон Кудряшов.

Більше читайте на сайті "Телеграф" у публікації: "Настав час депутатів зробити неможливе: замкомбрига Третьої штурмової про економічне бронювання, план перемоги і загрозу КНДР".

Якщо рекрута належним чином мотивувати, підготувати і позбавити страху — він буде справжнім бійцем, дає три поради офіцер.

— Щодо людей, яких примусово мобілізують, то їх ми повинні як мотивувати, так і якісніше готувати. Всі мають ваду — страх. Всі командири, всі військовослужбовці бояться. Але чим краще майбутній військовослужбовець буде підготовлений, тим менше він буде боятися і тим якісніше виконуватиме бойові завдання, — пояснює бойовий командир.

Відповідаючи на запитання, чи в самій Третій штурмовій відчувається брак рекрутів, Родін Кудряшов пояснив:

— Скажу від імені Третьої бригади, що у нас немає проблем з мобілізацією і рекрутингом. Ми дуже багато своїх сил вкладаємо в те, щоб мобілізувати до лав нашого підрозділу якомога більше людей. І ми змагаємося за якість цих людей. Ми — бригада, яка в переважній більшості складається з людей добровільно мобілізованих.

Нагадаємо, у коментарі "Телеграфу" колишній співробітник СБУ та консультант Комітету ВР України з питань національної безпеки та оборони Іван Ступак розкритикував "бусифікацію". На його думку, це працює на росіян.