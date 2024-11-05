"Должны воспитывать детей": военный выступил против мобилизации женщин

В армии есть должности, на которых женщины себя показывают лучше мужчин

В последние дни в украинском информационном пространстве поднялась тема необходимости введения мобилизации для женщин. Однако далеко не все военные считают, что эта мера необходима, а некоторые выступают категорически против.

Об этом рассказал капитан ВСУ Андрей Гнатуш в эфире "Новини Live". По его словам, сейчас в Украине проживает достаточное количество мужчин, а защищать страну это их долг.

"У нас есть достаточное количество мужчин, и пока они есть, они должны выполнять свой конституционный долг. Точка. А наши цветочки, наши сердца, должны воспитывать наших детей", — сказал он.

Вместе с тем, Гнатуш отметил, что не видит ничего плохого в том, что женщины могут служить добровольно. Он привел в пример войска аэроразведки, где с первых дней вторжения начали готовить "женскую сотню".

"Они крутые, они классные, они более дисциплинированы. У них выше усидчивость, что является очень важным с точки зрения выполнения заданий в сфере разведки. То есть больше движений — больше вероятность, что ты будешь демаскирован", — сказал он.

Военнослужащий отметил, что в ВСУ есть специализации, где женщины будут более эффективны чем мужчины, а потому он не видит ничего плохого в том, чтобы они приходили в армию на добровольных основаниях.

Как сообщалось ранее, волонтер и военнослужащая Мария Берлинская накануне сообщила, что Украине надо задуматься о мобилизации женщин, так как иначе ей грозит поражение.