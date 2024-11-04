Не только тыл: генерал рассказал, куда в ВСУ можно привлечь украинских женщин
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Генерал запаса отмечает, что подобное практиковали и во Второй мировой войне
Женщины в рядах армии могут заниматься не только тыловыми работами, но и непосредственно принимать участие в защите, например, украинского неба. Мало того, женщины в ПВО не являются чем-то новым.
Об этом рассказал генерал-майор запаса Сергей Кривонос в эфире "Новини Live". По его словам, женские подразделения ПВО в рядах ВСУ уже есть.
Он также отметил, что в период Второй мировой войны СССР и Германия выводили своих мужчин из рядов противовоздушной обороны и отправляли на фронт, а на их места ставили женщин.
"Моя родная бабушка провоевала с 1942 по 1945 в таком самом полку. И достаточно успешно", — сказал он.
На уточняющий вопрос о том, могут ли женщины воевать в составе мобильных огневых групп, Кривонос отметил, что не только могут, но и уже воюют.
Как сообщалось ранее, волонтер и военнослужащая Мария Берлинская накануне сообщила, что Украине надо задуматься о мобилизации женщин, так как иначе ей грозит поражение.
В то же время адвокат и ветеран боевых действий Маси Найем отметил, что если Украина не найдет 160 тысяч военнослужащих в ближайшие два месяца, то ей грозит капитуляция.