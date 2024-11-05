"Женщины нужны армии": 27-летняя командир взвода отреагировала на громкое заявление Берлинской

Нет чисто "мужских" или "женских" должностей

Мобилизация женщин в Украине необходима, ведь она может принести большую пользу и для государства, и для самих женщин. Сейчас на войне уже нет пола и защищать страну могут все.

Об этом "Телеграфу" рассказала Шарлотта Хмельницкая — 27-летняя лейтенантка, командир взвода беспилотных авиационных комплексов, заместитель руководителя "Армия TV". Девушка сознательно выбрала военный путь. В блиц-интервью она прокомментировала слова военнослужащей и волонтера Марии Берлинской о мобилизации женщин в Украине.

Собственно, по поводу высказывания Марии. Она сказала, что если в Украине не состоится женская мобилизация, нас ждет полная оккупация и страна с братскими могилами. Соглашаетесь ли вы с этим мнением? И действительно ли на фронте ситуация настолько серьезная, что мы должны обсуждать необходимость женской мобилизации?

— Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть это мнение. Я ведь не владею тайной государственной информацией или полной картиной положения на фронте. Считаю, что Берлинска тоже не владеет такими данными, но базирует свое мнение на эмоциональных ощущениях и опыте. Она часто общается с военными, волонтерами и находится в контексте войны.

Однако мне удивительно, почему государство до сих пор не использует мобилизационный потенциал женщин. Я бы даже сказала, что это не "ресурс", а "потенциал". На сегодняшний день женщины в армии — это уже не странность.

Это уже одиннадцатый год войны. И женщины нужны армии так же, как армия нужна женщинам. Это создаст новый подход и трансформацию, что позволит нам отличаться от врага и добиваться победы.

Шарлотта Хмельницкая

Как бы общество восприняло женскую мобилизацию? Наблюдаете ли вы какие-либо изменения в отношении общества к этому? Помню, как перед полномасштабным вторжением в начале 2022 года государство объявило об обязательной регистрации военного учета женщин некоторых специальностей. Реакция общества была разной, было, в том числе, и много критики.

— Но уже тогда было очевидно, что угроза полномасштабного вторжения реальна, и необходимо было готовиться к обороне, искать роль, в которой ты сможешь максимально эффективно поддержать государство и победу. Готово ли общество сейчас к этому? Это вопрос, над которым нужно работать.

Это огромный мобилизационный потенциал – значительное количество людей, которые могут занимать разные должности. Мои знакомые женщины работают снайперами, штурмовиками, боевыми медиками, пехотинцами. Некоторые занимают руководящие должности, возглавляют взводы, подразделения, роты.

Шарлотта Хмельницкая

Помню, как меня и еще одну женщину направили к моему командиру на равнозначные командирские должности во взводе. Сначала он не хотел работать с женщинами – ему это было необычно. Но потом на одном совещании он признал, что единые подразделения без проблем возглавляют женщины. Он не признался, но его коллеги передали эту информацию. Хочу, чтобы таких историй было больше.

Женщины в армии помогут преодолеть сексизм. Сейчас не женщины нуждаются в армии — армия нуждается в женщинах. Кстати, есть ли специальности, где женщины даже лучше? На самом деле, все зависит от человека, а не от пола.

Например, женщина может быть оператором РЭБ-комплекса, внимательным целые сутки на боевом дежурстве, оператором беспилотных систем или участвовать в штурмовых операциях, если у нее хорошая физическая подготовка. Нет чисто "мужских" или "женских" должностей. Всё зависит от человека.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что заместитель комбрига Третьей штурмовой бригады объяснил, чего не хватает мобилизации в Украине сейчас.