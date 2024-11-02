Мобилизация женщин и подготовка детей к войне: заявление Берлинской вызвало дискуссию в сети

Заявление волонтера вызвало ожесточенные споры в сети

Украине стоит задуматься о мобилизации женщин, поскольку от этого может зависеть существование страны. Кроме того, базовую военную подготовку надо начинать преподавать детям в 5-6 классах.

Такое мнение высказала военнослужащая и волонтер Мария Берлинская в интервью ТСН. По ее словам, жизнь мужчин в Украине не должна цениться ниже жизни женщины.

"Либо мы сохраним своих мужчин, либо нам придется мобилизировать также и женщин. Или нам придется сдаться", — сказала она и добавила, что в случае поражения вся страна будет усеяна братскими могилами.

Берлинская добавила, что россияне непременно будут заниматься массовыми убийствами на оккупированных территориях, а тем, кто так не считает, она напомнила о судьбе Мариуполя, Авдеевки и Бахмута.

"Я не хочу, чтобы женщины воевали. Я не хочу чтобы мужчины воевали. Но я точно знаю, что единственный способ устоять — это подготовить всё общество к войне", — сказала волонтер.

Она также отметила, что в настоящее время выступает против снижения мобилизационного возраста ниже 25 лет, однако считает, что готовыми к войне должны быть все. Это, по ее словам, касается и обучения детей базовым навыкам, вроде программирования, управления дронами и тактической медицине.

При этом она подчеркнула, что это обучение необходимо как раз для того, чтобы им не пришлось воевать в будущем.

С ее выводами, впрочем, согласились далеко не все. А в сети после этого началось широкое обсуждение.

Как сообщалось ранее, украинский политик, основатель партии "Братство" Дмитрий Корчинский предложил запретить выезд за границу для украинских детей. Это вызвало резкую реакцию у пользователей сети.