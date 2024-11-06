У вас есть только 14 дней: что делать, если в субсидии отказали
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Субсидию рассчитывают индивидуально
Украинцы и другие лица, официально находящиеся на территории государства, имеют право обратиться за субсидией для оплаты коммунальных услуг. Право на ее получение имеют не все.
Если вы получили отказ в назначении субсидии, следует узнать, в чем причина. Некоторые ситуации можно поправить.
Причины отказа в назначении субсидии
Негативный ответ можно получить по ряду причин, среди которых:
- Наличие задолженности за коммунальные услуги сроком на три месяца и более.
- Высокие доходы домохозяйства.
- Наличие взрослого члена домохозяйства, не работающего и не обучающегося.
- Имущественное состояние слишком хорошее, для оформления помощи, например есть новая машина.
Что делать после отказа
Если оказалось, что причина отказа – ошибки в документах, у вас есть 14 дней для их исправления и обновления данных. В Пенсионном фонде проверят их и дополнительно сообщат об ответе.
Если причиной отказа стали долги за коммуналку, то подать новое заявление и декларацию можно после:
- уплаты задолженности
- реструктуризации долга
- начала судебного обжалования долга.
ПФУ сообщает в течение 3 дней после назначения субсидии. Уведомление поступает избранным путем коммуникации, это может быть уведомление по электронной почте, на портале "Дия" и на вебпортале ПФУ.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что сумма субсидии была перечислена с учетом отопительного периода. О новой сумме получателей известили на портале ПФУ.