У вас есть только 14 дней: что делать, если в субсидии отказали

Субсидию рассчитывают индивидуально

Украинцы и другие лица, официально находящиеся на территории государства, имеют право обратиться за субсидией для оплаты коммунальных услуг. Право на ее получение имеют не все.

Если вы получили отказ в назначении субсидии, следует узнать, в чем причина. Некоторые ситуации можно поправить.

Причины отказа в назначении субсидии

Негативный ответ можно получить по ряду причин, среди которых:

Наличие задолженности за коммунальные услуги сроком на три месяца и более.

Высокие доходы домохозяйства.

Наличие взрослого члена домохозяйства, не работающего и не обучающегося.

Имущественное состояние слишком хорошее, для оформления помощи, например есть новая машина.

Что делать после отказа

Если оказалось, что причина отказа – ошибки в документах, у вас есть 14 дней для их исправления и обновления данных. В Пенсионном фонде проверят их и дополнительно сообщат об ответе.

Если причиной отказа стали долги за коммуналку, то подать новое заявление и декларацию можно после:

уплаты задолженности

реструктуризации долга

начала судебного обжалования долга.

ПФУ сообщает в течение 3 дней после назначения субсидии. Уведомление поступает избранным путем коммуникации, это может быть уведомление по электронной почте, на портале "Дия" и на вебпортале ПФУ.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что сумма субсидии была перечислена с учетом отопительного периода. О новой сумме получателей известили на портале ПФУ.