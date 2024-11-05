Пасла гусят и много училась: как в юности выглядела Майя Санду, которая второй раз стала президентом Молдовы

Она стала первой в истории женщиной-президентом Молдовы, которую избрали на второй срок

Майя Санду — известная молдавская политик, которая на днях во втором туре победила на президентских выборах в Молдове. Она стала первой женщиной-президентом в Молдове, и впервые была избрана повторно. Санду известна своей проевропейский позицией, она все время своей политической деятельности занималась евроинтеграцией Молдовы. Однако, мало кто знает о личной жизни и молодости Майи Санду.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядела Майя Санду до того, как пришла в политику около 30 лет назад.

Майя Санду — что о ней известно

Майя Санду родилась в молдавском селе Рисипены 24 мая 1972 года, сейчас ей 52 года. Она походит из простой семьи ветеринара и учительницы. До первой президентской гонки 2020 года о семье Майи Санду было мало что известно, однако перед выборами политик выпустила видео, в котором познакомила общественность со своей большой и дружной семьей.

В ролике члены семьи Майи Санду рассказали о ее родителях, бабушках и дедушках, и о ней самой. Так, тетя со стороны ее матери Нина Елисей рассказала, что до школы маленькая Майя жила у бабушки в Рэчуле.

"Бабушка водила ее в церковь. Майя пасла гусят, они терялись, она не могла их найти, а потом приходила и плакала", — с улыбкой вспоминает тетя президента Молдовы.

Известно, что после школы Майя Санду много училась. Она закончила факультет менеджмента Академии экономического образования Молдовы. С 1995 по 1998 год изучала международные отношения в магистратуре Академии государственного управления при Президенте Молдовы. В 2010 году окончила магистратуру Гарвардского института государственного управления им. Джона Ф. Кеннеди в Кембридже в США.

Свою политическую карьеру Майя Санду начала в 1994 году с работы в Министерстве экономики Республики Молдова. 24 июля 2012 года Санду была назначена министром образования Республики Молдова и запомнилась своими реформами в образовании на этой должности.

В конце 2015 года Майя Санду объявила о создании собственного проевропейского политического движения "Сделай /шаг/ с Майей Санду", позднее преобразованного в партию "Действие и солидарность".

В 2020 году Майя Санду стала первой в истории Молдовы женщиной-президентом. А уже в 2024 году ее переизбрали на второй срок президентской каденции. В своей работе она продолжает евроинтеграцию Молдовы.

Майя Санду. Фото: Getty Images

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