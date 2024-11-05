На эти фото противно смотреть: как выглядит муж Захаровой и каким он был в день их свадьбы

Такие фото лучше не смотреть впечатлительным людям

Мария Захарова — спикер министерства иностранных дел России, она возглавляет департамент информации и печати МИД РФ и имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. А вот о ее муже Андрее Макарове мало что известно. Однако, как он выглядит, все увидели на мерзких свадебных фото пары, которые слили в сеть несколько лет назад.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о муже Марии Захаровой и почему ее свадебные фото наделали шума в сети.

Мария Захарова. Фото: Getty Images

Мария Захарова — что известно о ее личной жизни

Мария Захарова родилась в семье российских дипломатов, а ее детство прошло в Китае, где на то время жила ее семья. После окончания университета с начала 2000-х Захарова начала работать в Министерстве иностранных дел России и остается там по сей день. В свое время она некоторое время жила и работала в Нью-Йорке, и именно там состоялась ее свадьба.

И именно свадебные фото Марии Захаровой раскрыли личность ее мужа Андрея Макарова. Они поженились в 2005 году в Нью-Йорке, куда он приехал ради этого. Судя по этих фото, свадьба была двоих, без родственников и пышного торжества, зато с фотографом и свадебной фотосессией.

На откровенно вульгарных снимках с мужем Мария Захарова позирует в коротком белом платье с черным кружевом и перчатками. И выглядит она в нем весьма странно. А позы и непристойные поцелуи на фото вообще хочется развидеть.

Известно, что Андрей Макаров работает менеджером в российской компании, по образованию инженер, занимался предпринимательством. Они поженились 7 ноября 2005 года в Нью-Йорке, где тогда работала Захарова. Роспись состоялась в русском консульстве. Захарова рассказывала, что муж не жил в США, а просто прилетал к ней, чтобы оформить брак.

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