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Получила орден от Путина и украла картину украинского художника: что известно о чиновнице с "ульем" на голове Валентине Петренко

Автор
Галина Струс
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Валентина Петренко стала героиней интернет-мемов из-за своей прически
Валентина Петренко стала героиней интернет-мемов из-за своей прически. Фото lenta.ru

Эта женщина более 20 лет была в российской политике и работала в службе безопасности Путина

Валентина Петренко — известная российская чиновница, которая в свое время стала настоящей интернет-звездой. Все из-за ее странной объемной прически, которая стала причиной для насмешек и десятков мемов в сети. Знают о ней и в украинском медиапространстве, но не только из-за "улия" на голове, а из-за того, что она украла картину украинского художника Юрия Журавля.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о Валентине Петренко и ее странной прическе.

Валентина Петренко

Валентина Петренко — чиновница со стажем и с орденом от Путина

Валентина Петренко родилась в Казахстане 23 августа 1955 года, сейчас ей 69 лет и она уже отошла от политических дел в РФ. В свое время она работала на разных должностях и 17 лет была в Совете Федераций РФ, представляя в нем Хакасскую республику.

Многие россияне узнали о Валентине Петренко в 1993 году. Тогда в декабре группа террористов захватила школу, в заложниках оказались десятки детей и учительница. Валентина Петренко была среди тех, кто вел переговоры с террористами и даже пробовала убедить их отпустить детей и взять взамен ее. Однако в конечном итоге требования захватчиков частично выполнили, а потом задержали их. За эту работу Путин вручил Петренко орден "За личное мужество".

Валентина Петренко

Еще более узнаваемой Валентина Петренко стала из-за своей странной прически. Многие помнят, как сеть облетели фото российской чиновницы с объемной прической и ярким макияжем. Высота и форма этой "шапки" на голове Петренко менялись, но всегда оставались предметом насмешек в сети. Волосы чиновницы сравнивали с ульем, стогом сена, брокколи и валенком. При этом некоторые считали, что Петренко носит парит, однако она опровергла эти догадки.

"Я так устала отвечать на эти вопросы. Кто ближе подойдет, посмотрит. У меня просто вьющиеся волосы, поднимаю вверх несколькими шпильками, все!", — как-то прокомментировала свою прическу чиновница.

Валентина Петренко
Валентина Петренко мемы

Плагиат на картинку Журавля

В 2015 году украинский музыкант и художник Юрия Журавель обвинил российскую чиновницу Валентину Петренко в плагиате. Именно тогда она стала широко известна и в украинском медиапространстве.

Оказалось, что Петренко презентовала карикатуру на сатирический журнал Charlie Hebdo. При этом она использовала картину Юрия Журавля, выдав ее за свою. Художник потребовал объяснений и извинений. После скандала российская чиновница вроде как признала, что не является автором изображения. А ее помощница заявила, что карикатуру "можно брать и использовать", поскольку она "гуляет по интернету в открытом доступе". На это Журавель ответил, что если выдавать его картину за свою, то это плагиат.

Валентина Петренко плагиат
Юрий Журавель

Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас судья Алла Бандура, которая прославилась из-за макияжа. Она выжила после 17 ножевых ранений и стала звездой мемов.

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#Владимир Путин #Валентина Петренко #Юрий Журавель