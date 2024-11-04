Получила орден от Путина и украла картину украинского художника: что известно о чиновнице с "ульем" на голове Валентине Петренко

Эта женщина более 20 лет была в российской политике и работала в службе безопасности Путина

Валентина Петренко — известная российская чиновница, которая в свое время стала настоящей интернет-звездой. Все из-за ее странной объемной прически, которая стала причиной для насмешек и десятков мемов в сети. Знают о ней и в украинском медиапространстве, но не только из-за "улия" на голове, а из-за того, что она украла картину украинского художника Юрия Журавля.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о Валентине Петренко и ее странной прическе.

Валентина Петренко — чиновница со стажем и с орденом от Путина

Валентина Петренко родилась в Казахстане 23 августа 1955 года, сейчас ей 69 лет и она уже отошла от политических дел в РФ. В свое время она работала на разных должностях и 17 лет была в Совете Федераций РФ, представляя в нем Хакасскую республику.

Многие россияне узнали о Валентине Петренко в 1993 году. Тогда в декабре группа террористов захватила школу, в заложниках оказались десятки детей и учительница. Валентина Петренко была среди тех, кто вел переговоры с террористами и даже пробовала убедить их отпустить детей и взять взамен ее. Однако в конечном итоге требования захватчиков частично выполнили, а потом задержали их. За эту работу Путин вручил Петренко орден "За личное мужество".

Еще более узнаваемой Валентина Петренко стала из-за своей странной прически. Многие помнят, как сеть облетели фото российской чиновницы с объемной прической и ярким макияжем. Высота и форма этой "шапки" на голове Петренко менялись, но всегда оставались предметом насмешек в сети. Волосы чиновницы сравнивали с ульем, стогом сена, брокколи и валенком. При этом некоторые считали, что Петренко носит парит, однако она опровергла эти догадки.

"Я так устала отвечать на эти вопросы. Кто ближе подойдет, посмотрит. У меня просто вьющиеся волосы, поднимаю вверх несколькими шпильками, все!", — как-то прокомментировала свою прическу чиновница.

Плагиат на картинку Журавля

В 2015 году украинский музыкант и художник Юрия Журавель обвинил российскую чиновницу Валентину Петренко в плагиате. Именно тогда она стала широко известна и в украинском медиапространстве.

Оказалось, что Петренко презентовала карикатуру на сатирический журнал Charlie Hebdo. При этом она использовала картину Юрия Журавля, выдав ее за свою. Художник потребовал объяснений и извинений. После скандала российская чиновница вроде как признала, что не является автором изображения. А ее помощница заявила, что карикатуру "можно брать и использовать", поскольку она "гуляет по интернету в открытом доступе". На это Журавель ответил, что если выдавать его картину за свою, то это плагиат.

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