Когда состоится инаугурация Трампа и что до того времени будет делать Байден

Трамп займет пост президента США лишь через несколько месяцев

Несмотря на то, что Трамп победил на выборах президента США, он займет этот пост через несколько месяцев. До официальной инаугурации нового президента США, которая запланирована на 20 января 2025 г., действующий глава государства Джо Байден сохраняет президентские полномочия и продолжает руководить страной.

Согласно традиционной избирательной схеме, действующей на протяжении многих десятилетий, передача власти проходит 20 января. За это время коллегия избирателей проведет голосование в каждом штате.

До 25 декабря бюллетени поступят главе Сената и государственному архивариусу. Совместное заседание Конгресса по подсчету голосов запланировано на 6 января.

Как будет проходить процедура передачи власти: традиции

По многолетней традиции перед инаугурацией действующий президент и новоизбранный глава государства вместе пьют чай в Белом доме. Президентские супруги лично приветствуют преемников на пороге резиденции.

Торжественная церемония инаугурации состоится 20 января у Капитолия. После принесения присяги новым президентом, предыдущий глава государства должен освободить Белый дом. За 244 года американской демократии ни один президент не отказывался покинуть резиденцию после завершения каденции.

Празднование завершается инаугурационным баллом, билеты на который стоят от 400 до нескольких тысяч долларов. Церемонию и бал могут посетить все желающие при наличии билетов. Обычно на инаугурационных баллах собираются тысячи людей.

Чем будет заниматься Трамп для инаугурации

В течение переходного периода, когда действующий президент Джо Байден продолжает исполнять свои обязанности, Дональд Трамп, победитель выборов, должен заниматься формированием своей новой администрации. Он определяет кандидатуры на ключевые должности в правительстве и Белом доме, готовясь к предстоящему началу своей каденции. Кроме того, как следующий президент США он может проводить деловые встречи и переговоры.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что между тем в штабе Харрис готовятся к многочисленным судам с Трампом. "Нас ждет месяц судебного ада", — прямо сказал один из советников Харрис.