Избрание Трампа станет катализатором политических перемен в Украине. Политолог дал прогноз

Политолог Алексей Якубин специально для "Телеграфа" о том, чего Украине ждать после победы Трампа:

Республиканец Дональд Трамп получил большинство голосов на выборах президента США, от его прихода к власти многие украинцы не ждут ничего хорошего. Однако, как бы ни развивались события, победа Трампа даст толчок к политическим изменениям в Украине.

Такое мнение высказал "Телеграфу" украинский политолог Алексей Якубин. Он подчеркнул, что не является сторонником демонизации Трампа. Плюс его победы, по меньшей мере, в том, что мы знаем, чего от него ожидать, считает политолог.

"Я не являюсь сторонником того, чтобы демонизировать Дональда Трампа. Мы, по крайней мере, когда Трамп станет президентом, можем знать, что он будет делать, по крайней мере пробовать делать. Ди Венс представил трамповское видение того, как закончить российско-украинскую войну", — отметил он.

Хотя эти предложения проблематичны для Украины, мы точно можем знать, что Трамп будет пытаться изменить ситуацию. А вот если бы победу на выборах президента США одержала Камала Гаррис, то это, скорее всего, для Украины была бы просто лайт-версия позиции действующего главы Белого дома Джо Байдена, считает Якубин.

"Потому что она публично так и не представляла ни одного плана по Украине. Поэтому, я думаю, что в контексте Украины, да, мы точно можем говорить, что будут перемены. Трамп будет пытаться закончить российско-украинскую войну", — сказал политолог.

К чему нужно готовиться Украине

По его словам, Украине нужно готовиться к тому, что Трамп может пойти на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Он также может снять часть санкций с России и пытаться влиять на Украину. Однако, во-первых, вопрос в том, будет ли Путин готов договариваться с Трампом.

"А, во-вторых, есть еще важный момент, если Путин не будет готов договариваться с Трампом, то в таком случае, я думаю, что даже сам Трамп не знает, что он может сделать. От него можно ждать очень многого. Но в любом случае победа Трампа – это катализатор изменений. И политических изменений в Украине тоже", — подчеркнул политолог.

Он добавил, что ввиду ассиметричной зависимости Украины от Соединенных Штатов сейчас, позиция США будет иметь большое влияние на президента Владимира Зеленского и его Офис. Тем более что Трамп во многом воспринимает политику через персоналии, говорит Якубин.

Политолог подчеркнул, что некоторые украинцы надеются, что то, что говорил Трамп перед выборами и то, что он будет делать, — разные вещи. Однако в США, в отличие от Украины, все работает не так. Достаточно вспомнить первую каденцию Трампа – он делал ровно то, что обещал во время своей предвыборной кампании.

"Американский политик не может делать на 180 градусов другое, чем то, что он обещал американским избирателям. В Штатах это так, как в Украине, не работает. Поэтому следует понимать: то, что Трамп говорил в ходе избирательной кампании, он и будет пытаться сделать, другое дело, если это не будет срабатывать, то в таком случае он может менять свою позицию", — резюмировал Якубин.

Как сообщал "Телеграф", Якубин дал три важных совета Киеву на фоне победы Трампа. Прежде Киеву нужно сменить представителей дипломатического корпуса, возможно, включая посла Украины в США.