Историк и писатель Роман Пономаренко о победе Дональда Трампа на выборах в США

Трамп возвращается в Белый дом. Для США и Западной цивилизации это очень хорошо. Но что же касается Украины?

Должны понимать, что так как есть сейчас – это прямой путь к военному разгрому. Львиная судьба ответственности за это лежит на администрации Байдена, которая за три года войны предложила нам лишь одну стратегию – долговременная война на истощение со страной, которая преобладает нас в природных ресурсах, в количестве населения и имеет союзников, готовых снабжать ее оружием и пушечным мясом. То есть "мы вам периодически будем подбрасывать немного оружия, а вы уже сражайтесь как знаете". При этом никаких гарантий, никакой другой ответственности, никакой системы, которая убережет Украину от разрушения и обеспечит победу и долговременный мир.

Трамп в вопросе украино-российской войны – настоящая "темная лошадка". Утверждение типа "Трамп является человеком Путина" — это сказки для идиотов. Однако другом Украины он тоже не является. Как именно Трамп поступит – пока не знает никто, в том числе и он сам. Есть несколько сценариев как положительных для нас, так и не очень, на реализацию каждого влияет масса факторов, поэтому нет смысла их обсуждать сейчас. В чем можно быть уверенным – это в наращивании производства разнообразного оружия в США. Кампанию Трампа активно финансировали оборонные концерны, и долги нужно будет отдавать.

Верить в трамповское утверждение "я закончу войну" до официального его вступления в должность – это большая наивность, если не глупость. В Кремле это прекрасно понимают, и потому сейчас будут усиливать давление на всех фронтах. Россияне в последние недели постоянно подчеркивают, что "целые СВО будут обязательно выполнены военным путем". Поэтому по ту сторону фронта все и так очевидно – альтернативы продолжению войны для Москвы пока нет.

Источник: Telegram-канал Романа Пономаренко.