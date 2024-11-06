Россия не отказывается от своих планов

После победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента США вновь активировались обсуждения того, как новая администрация Вашингтона будет вести себя в отношении российского вторжения в Украину. Однако в любом случае у Кремля будут свои требования.

Об этом пишет The Guardian. Издание отмечает, что российский МИД уже сообщил, что Москва готова сотрудничать с Трампом, но главным своим приоритетом считает победу над Украиной.

"Наши условия неизменны и хорошо известны в Вашингтоне", — сообщили российские дипломаты.

Издание напоминает, что Трамп неоднократно хвастался своей способностью закончить войну за 24 часа. В то же время, его кандидат на должность вице-президента Джей Ди Венс откровенно говорил, что ему безразлична судьба Украина и что с ней по итогу случится.

Однако в материале говорится, что в Киеве также растет разочарование курсом администрации Джо Байдена, который слишком осторожна в своих разрешениях на использование своего оружия.

Советники Трампа уже представляли свое видение "мирной сделки", которая подразумевает заморозку войны по текущей линии фронта. Президент Украины Владимир Зеленский после этого говорил, что такой вариант принят не будет.

В свою очередь у Москвы вне зависимости от предложений Трампа остаются свои требования. В их число входят передача Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма в их админграницах, отказ Украины от ЕС и НАТО, создание буферной зоны и выплата "репараций" за ущерб т.н. "новым территориям". Все эти требования будут неприемлемыми для украинцев.

Как сообщалось ранее, Трамп не раз заявлял, что может завершить войну в Украине "за 24 часа", но конкретные детали этого плана остаются неизвестными.