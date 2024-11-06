У Москві дали зрозуміти, чи підуть на угоду з Трампом стосовно України — ЗМІ

Росія не відмовляється від своїх планів

Після перемоги республіканця Дональда Трампа на виборах президента США знову активізувалися обговорення того, як нова адміністрація Вашингтона поводитиметься в питаннях російського вторгнення в Україну. Однак у будь-якому разі Кремль матиме свої вимоги.

Про це пише The Guardian. Видання зазначає, що російське МЗС вже повідомило, що Москва готова співпрацювати з Трампом, але головним своїм пріоритетом вважає перемогу над Україною.

"Наші умови незмінні та добре відомі у Вашингтоні", — повідомили російські дипломати.

Видання нагадує, що Трамп неодноразово вихвалявся своєю здатністю закінчити війну за 24 години. Водночас його кандидат на посаду віцепрезидента Джей Ді Венс відверто говорив, що йому байдужа доля України й що з нею станеться.

Однак у матеріалі йдеться, що у Києві також зростає розчарування курсом адміністрації Джо Байдена, який надто обережний у своїх дозволах на використання зброї.

Радники Трампа вже представляли своє бачення "мирної угоди", яка має на увазі заморожування війни по поточній лінії фронту. Президент України Володимир Зеленський після цього говорив, що такий варіант ухвалено не буде.

Своєю чергою, у Москви незалежно від пропозицій Трампа залишаються свої вимоги. До них входять передача Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, а також Криму в їх адмінкордонах, відмова України від ЄС та НАТО, створення буферної зони та виплата "репарацій" за шкоду т.зв. "новим територіям". Усі ці вимоги будуть неприйнятними для українців.

Як повідомлялося раніше, Трамп неодноразово заявляв, що може завершити війну в Україні "за 24 години", але конкретні деталі цього плану залишаються невідомими.