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Экс-замгенпрокурора: расследование насчет меня — месть представителей игорного бизнеса

Автор
Дмитрий Романов
Дата публикации
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Автор
Дмитрий Вербицкий Новость обновлена 07 ноября 2024, 09:36
Дмитрий Вербицкий. Фото Интерфакс

Дмитрий Вербицкий рассказал, кто, по его мнению, стоит за громкими расследованиями по его состоянию. Бывший заместитель Генерального прокурора считает, что это месть представителей игрового бизнеса.

Недавний уход Дмитрия Вербицкого с поста заместителя Генерального прокурора Украины вызвал шквал обсуждений. Причиной стало журналистское расследование "Схем" (Радио Свобода), в котором были приведены, как утверждается, доказательства миллионного состояния высокопоставленного чиновника. В среду, 6 ноября, в пресс-центре "Интерфакс-Украина" Дмитрий Вербицкий подробно рассказал о том, что именно стало причиной скандала.

По его словам, медийное давление на себя и членов семьи он почувствовал, когда инициировал ряд резонансных расследований по незаконной деятельности в сфере игорного бизнеса. Из-за того, что расследование продолжается, Вербицкий пока не может назвать конкретных фамилий.

"Скажу так: это председатель правления одного из банков, которая организовала схему уклонения от налогов в сфере игрового бизнеса. Они делали фейковые ссылки на нелицензированные игровые площадки, налоги с которых не поступали в государственный бюджет. В результате государство недополучило одних только налогов на сумму 5,7 млрд гривен. В целом владельцы этого банка заработали на игровом бизнесе более 50 миллиардов гривен. Председатель правления банка через разных лиц регулярно передавала мне приветы. Когда же я написал заявление на увольнение, то она на своей странице в Instagram на русском языке написала "месть подается холодной". Фактически расписалась с тем, что инспирировала материалы в СМИ против меня", — отметил Дмитрий Вербицкий.

Кроме того, командой Вербицкого была разоблачена организованная преступная группа, действовавшая в топливно-энергетическом комплексе и в составе более 15 человек во главе с украинским бенефициаром финансово-промышленной группы Дмитрием Фирташем, где ущерб составил более 4,2 млрд грн.

Что касается скандала с незаконным обогащением, то здесь у Дмитрия Вербицкого много претензий к НАПК, которая в своих заявлениях фактически руководствовалась данными журналистского расследования, а не проверенной информацией.

"Приведу пример с квартирой в Турции. Я уже получил от НАБУ копию акта обоснованного заключения и ознакомился с ним. НАПК почему-то сделало вывод о незаконном обогащении, поскольку квартира, по данным журналистского расследования, стоила 323 тысячи долларов. Могу вас заверить, что у меня есть соответствующие документы, в частности предоставленные мной в НАПК, подтверждающие, что эта квартира стоит значительно меньше. Были предоставлены подтверждающие документы о способности моих родителей на покупку этой квартиры. Однако вывод был сделан на основе данных журналистского расследования, где указана цена в 323 тысячи долларов, поэтому квартиру признали купленной по заниженной стоимости, что якобы является признаком незаконного обогащения. Так же и с другим имуществом. На сегодня мною назначен аудит международной организации, и проведенные проверки не выявили никаких нарушений в составлении мной декларации, приобретении и пользовании имуществом или аренде. Все эти документы постепенно передаются в НАБУ и НАПК", — заявил он.

В ближайшее время бывший замгенпрокурора после завершения последнего ожидаемого им аудита планирует подать иск на действия НАПК и их выводы.