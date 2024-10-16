Сколько действительно заключение ВВК и когда повторно проходить медкомиссию

На ВВК могут направить только после обновления данных

В Украине во время общей мобилизации граждане могут быть направлены на военно-врачебную комиссию. Обязанность прохождения ВВК регулируется Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Согласно законодательству, все призывники обязаны пройти медицинское освидетельствование для определения пригодности к службе. Об этом идет речь в приказе Министерства обороны.

Кабмин установил, что во время военного положения заключение ВВК действует один год, в то время как в мирное время – пять лет.

Если человек временно непригоден к службе по болезни, его могут повторно осмотреть через 2-6 месяцев. Однако во время военного повестку на медосмотр могут вручать даже до истечения срока действия предыдущего постановления, и закон не предусматривает возможности отказаться от такого вызова.

Следует отметить, что представители ТЦК могут вручить гражданину повестку на ВВК только после обновления данных.

Напомним, что в Украине отменили статус "ограниченно пригодный" для военнообязанных граждан во время военного положения. Теперь существуют только два варианта оценки состояния здоровья: "пригодный" или "непригодный" к военной службе.

Комиссия пересмотрит их статус и может либо признать их "непригодными" и исключить из военного учета, либо изменить статус на "пригодный" , что позволит их мобилизовать.

Повторную ВВК должны пройти лица по:

инвалидностью ІІ группы;

инвалидностью ІІІ группы.

После обновления данных эти военнообязанные получат электронное направление для прохождения медосмотра в своем электронном кабинете.

Согласно новому закону, все граждане, имевшие статус "ограниченно пригодный", обязаны пройти повторную комиссию в течение девяти месяцев с момента вступления изменений в силу — то есть до 4 февраля 2025 года.

Ранее "Телеграф" писал, что делать в случае, если ТЦК не издает вывод от ВВК о состоянии здоровья. Такое бездействие можно обжаловать.