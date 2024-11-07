Досталось жилым домам и медучреждениям. Как Киев оправляется от последствий атаки (фоторепортаж)

Повреждена многоэтажка, медучреждение и хозяйства

Россияне атаковали столицу Украины ударными БпЛА типа "Шахед" в ночь на 7 ноября. Под ударом российских беспилотников оказались сразу 6 районов Киева.

В Соломенском районе побывал фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Он показал последствия падения БпЛА, которые еще ликвидируют.

По данным мэра Киева Виталия Кличко, пострадавших пока нет. Общая площадь возгорания составила более 600 квадратных метров.

Масштабная атака дронов началась ночью и продолжалась и утром. Обломки вражеских БПЛА повредили объекты в шести районах столицы. На территории Соломенского района зафиксировано несколько возгораний.

Мощный пожар возник на территории складского здания, где огонь охватил 600 квадратных метров помещения и перекинулся на кровлю. Пожарным удалось локализовать и ликвидировать пожар.

Во дворе частного дома обломки беспилотника повлекли загорание. По другому адресу повреждено нежилое помещение. Также пострадало частное медицинское учреждение, откуда пришлось эвакуировать людей.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве раздавались взрывы. В одном из районов возник пожар.