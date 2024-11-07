Зеленский прибыл в Венгрию по приглашению Орбана: их уже сфотографировали вместе

Украинский лидер анонсировал свою поездку в Венгрию накануне в вечернем обращении

Президент Владимир Зеленский прибыл в Будапешт и встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном на полях саммита Европейского политического сообщества. Это первый визит украинского лидера в Венгрию с начала полномасштабного вторжения.

В социальных сетях уже появились их общие фото, сделанные 7 ноября. В настоящее время детали их встречи остаются неизвестными.

"Я буду говорить после встречи", — сказал Зеленский журналистам.

Как пишет Ansa, среди участников саммита "витали определенные сомнения" относительно приезда Зеленского из-за позиции Орбана относительно войны РФ против Украины.

Украинский лидер анонсировал свою поездку в Венгрию накануне в вечернем обращении. Он заявлял о планах провести встречу с премьер-министром и президентом Евросовета Шарлем Мишелем.

В то же время глава государства подчеркнул, что на мероприятие его пригласили Орбан и Мишель. Зеленский объяснил, что стороны будут обсуждать вызовы безопасности в Европе, а также новые возможности для всех партнеров.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Виктор Орбан заявил, что План победы Украины, предложенный Владимиром Зеленским, "вызывает ужас" у него.