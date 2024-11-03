Орбан сделал громкое заявление о победе Трампа и пересмотре помощи для Украины

Премьер-министр Венгрии сделал ряд громких заявлений

В случае победы Дональда Трампа на выборах в США, которые состоятся уже 5 ноября, Европе придется "пересмотреть" свою поддержку Украины. Это связано с тем, что континент "не сможет вынести бремя войны в одиночку".

Об этом заявил журналистам премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Политик открыто симпатизирует Трампу и выступает против выделения военной помощи Украине.

Виктор Орбан уверен, что Европа должна перестать помогать Украине и войну РФ против нашего народа нужно заканчивать переговорами. Он ясно дал понять, что симпатизирует Трампу и ждет его победы на выборах в США.

"Мы (в Европе) должны осознать, что если в Америке будет президент, выступающий за мир, в чем я не только уверен, но и трактую цифры именно так, … если произойдет то, чего мы ожидаем, и Америка станет сторонником мира, то Европа не сможет оставаться сторонником войны", — подчеркнул Орбан.

Политик также заявил о том, что в случае победы Трампа всей Европе придется пересмотреть свои взгляды относительно помощи Украины. Это связано с тем, что Америка при Трампе станет "сторонником мира", а Европа в одиночку не сможет нести "бремя войны".

"Европа не может нести бремя [войны] в одиночку, и если американцы перейдут к миру, то нам тоже придется адаптироваться, и именно это мы обсудим в Будапеште", — заявил Орбан.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что из-за того, что Евросоюз выделяет помощь Украине, страдает европейский средний класс. Поэтому он работает, чтобы деньги для Будапешта не оказались у Киева.

Венгерский премьер также подверг критике НАТО. По его словам, Альянс уже рассматривает вариант ввода войск на территорию Украины. Орбан считает, что это открывает новую главу в войне.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Будапешт отказался предоставить деньги на вооружение для Украины. Речь идет о 18 млн долларов США. Вместо этого деньги планировали отдать одной из африканских стран.