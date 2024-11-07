Зеленський прибув до Угорщини на запрошення Орбана: їх уже сфотографували разом

Український лідер анонсував свою поїздку до Угорщини напередодні у вечірньому зверненні

Президент Володимир Зеленський прибув до Будапешту та зустрівся з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном на полях саміту Європейської політичної спільноти. Це перший візит українського лідера до Угорщини від початку повномасштабного вторгнення.

У соціальних мережах вже з’явилися спільні фото, зроблені 7 листопада. Наразі деталі їхньої зустрічі залишаються невідомими.

"Я говоритиму після зустрічі", - сказав Зеленський журналістам.

Як пише Ansa, серед учасників саміту "вітали певні сумніви" щодо приїзду Зеленського через позицію Орбана щодо війни РФ проти України.

Український лідер анонсував свою поїздку до Угорщини напередодні у вечірньому зверненні. Він заявляв про плани провести зустріч із прем’єр-міністром та президентом Євроради Шарлем Мішелем.

Водночас глава держави наголосив, що на захід його запросили Орбан та Мішель. Зеленський пояснив, що сторони обговорюватимуть виклики безпеки в Європі та нові можливості для всіх партнерів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Віктор Орбан заявив, що План перемоги України, запропонований Володимиром Зеленським, "викликає жах" у нього.