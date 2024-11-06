На фоне победы Трампа лидеры ЕС едут к Орбану: будут говорить и о войне в Украине

Орбан уже поздравил Трампа с победой

В четверг, 7 ноября, в Будапеште пройдет пятая встреча лидеров Европейского политического сообщества. Хотя мероприятие было запланировано давно, оно символично состоится на фоне поразительной победы республиканца Дональда Трампа на выборах в США.

Согласно программе мероприятия, которая располагает "Телеграфом", встреча пройдет под председательством премьер-министра Венгрии Виктора Орбана — политика, которого называют едва ли не единственным "другом Трампа" в Европе.

Венгерский премьер уже выступил с заявлением, что из-за президентства Трампа ЕС должен изменить свою стратегию поддержки Киева.

"Сегодня ночью в США победили республиканцы, это выносит на повестку дня вопрос для европейских лидеров, способна ли Европа самостоятельно сохранять до сих пор финансовую и военную поддержку Украины. Я в этом очень сомневаюсь, поэтому нужна будет новая европейская стратегия", — приводят слова Орбана российские СМИ, ссылаясь на его выступление на саммите Организации тюркских государств в Кыргызстане.

Отметим, что ЕС во время встречи будут представлять президент Европейского совета Шарль Мишель, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен и высокий представитель по иностранным делам Жозеп Боррель. К участию приглашены 47 глав государств и правительств, среди которых лидеры Украины, Турции, Великобритании, Швейцарии, Молдовы, Сербии, Молдовы и ряда других государств.

Также подтверждено участие Генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

"Лидеры обсудят основные вызовы безопасности, которые влияют на Европу из-за продолжающихся конфликтов, в частности, войны России против Украины и текущей эскалации на Ближнем Востоке", — говорится в программе.

Отметим, что формат Европейского политического сообщества был основан в 2022 году на фоне российской агрессии против Украины "в целях объединения стран Европейского континента".

Ранее Трамп неоднократно бросал в сторону европейских партнеров обвинение в том, что они делают недостаточно и для безопасности, и для поддержки Украины. Поэтому, вероятно, в Будапеште топ-политики обсудят общую стратегию коммуникации с последующей администрацией республиканца.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие сценарии по Украине продвигает окружение Трампа: там есть варианты от "мира через силу" до создания таинственных "автономных зон".