На фоне победы Трампа лидеры ЕС едут к Орбану: будут говорить и о войне в Украине
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Орбан уже поздравил Трампа с победой
В четверг, 7 ноября, в Будапеште пройдет пятая встреча лидеров Европейского политического сообщества. Хотя мероприятие было запланировано давно, оно символично состоится на фоне поразительной победы республиканца Дональда Трампа на выборах в США.
Согласно программе мероприятия, которая располагает "Телеграфом", встреча пройдет под председательством премьер-министра Венгрии Виктора Орбана — политика, которого называют едва ли не единственным "другом Трампа" в Европе.
Венгерский премьер уже выступил с заявлением, что из-за президентства Трампа ЕС должен изменить свою стратегию поддержки Киева.
"Сегодня ночью в США победили республиканцы, это выносит на повестку дня вопрос для европейских лидеров, способна ли Европа самостоятельно сохранять до сих пор финансовую и военную поддержку Украины. Я в этом очень сомневаюсь, поэтому нужна будет новая европейская стратегия", — приводят слова Орбана российские СМИ, ссылаясь на его выступление на саммите Организации тюркских государств в Кыргызстане.
Отметим, что ЕС во время встречи будут представлять президент Европейского совета Шарль Мишель, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен и высокий представитель по иностранным делам Жозеп Боррель. К участию приглашены 47 глав государств и правительств, среди которых лидеры Украины, Турции, Великобритании, Швейцарии, Молдовы, Сербии, Молдовы и ряда других государств.
Также подтверждено участие Генерального секретаря НАТО Марка Рютте.
"Лидеры обсудят основные вызовы безопасности, которые влияют на Европу из-за продолжающихся конфликтов, в частности, войны России против Украины и текущей эскалации на Ближнем Востоке", — говорится в программе.
Отметим, что формат Европейского политического сообщества был основан в 2022 году на фоне российской агрессии против Украины "в целях объединения стран Европейского континента".
Ранее Трамп неоднократно бросал в сторону европейских партнеров обвинение в том, что они делают недостаточно и для безопасности, и для поддержки Украины. Поэтому, вероятно, в Будапеште топ-политики обсудят общую стратегию коммуникации с последующей администрацией республиканца.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие сценарии по Украине продвигает окружение Трампа: там есть варианты от "мира через силу" до создания таинственных "автономных зон".