Зеленский и Умеров тоже должны отвечать: военный Гнездилов объяснил свое "публичное СОЧ" в суде

Он заявил, что готов к голодовке

В пятницу, 11 октября, в 11:30 в Печерском районном суде началось судебное заседание по рассмотрению ходатайства о применении меры пресечения Сергею Гнездилову — военному, который пошел в "публичное СОЧ". По его словам, он самовольно оставил часть и дал этому огласку, чтобы привлечь внимание к проблемам демобилизации.

Прокурор подготовил ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде ареста без права внесения залога. Суд удовлетворил отвод ходатайства адвоката Гнездилова о мере пресечения военному в виде содержания под стражей без возможности внесения залога, пишет "Киев24". Поддержать военного, требующего установления четких сроков службы, в суд пришли активисты.

Перед судом с ним пообщались журналисты. Гнездилов, чьи действия квалифицировали как дезертирство, заявил, что будет голодать, если законодательство о демобилизации так и не будет разработано и принято. Он добавил, что готов вернуться на службу, если такой документ будет принят.

"Я за то, чтобы наконец-то в нашей стране была ответственность не только для военного, ушедшего в СОЧ, но и для Верховного Главнокомандующего (Владимира Зеленского, — ред), который обещал это военным, а также для министра обороны (Рустема Умерова, — ред)", — сказал Сергей Гнездилов.

Военный добавил, что если таких инициатив от власти не будет, он готов и дальше отстаивать свои требования. В частности с помощью голодовки.

"Если ее не будет, кроме того, что я буду бороться за свою свободу, я буду применять другие методы воздействия. Такие, как голодание и прочее", — сказал он.

Напомним, 24-летний Сергей Гнездилов, самовольно покинул часть после пяти лет службы из-за отсутствия четких сроков службы. Большинство военных согласились с ним по поводу проблемы увольнения со службы, но не поддержали его методы. В частности, раскритиковали его за решение пойти в СЗЧ и публично об этом заявить. Есть ли выход из этой сложной ситуации — разбирался "Телеграф":Вечный фронт со срывами на СОЧ. Дождутся ли в ВСУ демобилизации