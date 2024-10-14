Военный аналитик, координатор группы "Информационное сопротивление" полковник Вооруженных сил Украины Константин Машовец о случаях СЗЧ в РФ

Есть такая мотострелковая дивизия в российской армии — 18-я мсд. Место ее постоянной дислокации – Калининградская область. Да, бывшая Восточная Пруссия, ныне российский анклав между Польшей и Литвой на Балтийском побережье.

Там дислоцируется целый армейский корпус — 11-й АК, из состава вновь сформированного недавно (точнее, восстановленного) "Ленинградского военного округа" (ЛВО). И вот эта, 18-я мсд, входит в состав этого армейского корпуса. Ее части и подразделения в основном дислоцируются в двух местах – город "Советск" (бывший немецкий Тильзит) и город "Гусев" (бывший немецкий Гумбиннен).

На данный момент части и подразделения этой 18-й мсд в составе 11-го АК привлечены противником на Харьковском операционном направлении (нацелены на с. Липцы), а также участвуют в боях в Курской области РФ.

Так вот, по состоянию на начало октября нынешнего года, в самовольном оставлении воинской части (СЗЧ, на украинском — самовільне залишення військвої частини. — Ред.) из штатного личного состава дивизии находилось 1250-1300 российских военнослужащих (это официально зарегистрированные, то есть те, о которых доложили командиры соответствующего уровня). Больше всего, в двух полках — 79-м мотострелковом (мсп) — 283 военнослужащих и 11-м танковом (тп) — 261 военнослужащий. В каждом из этих полков "в бегах" немного меньше, чем по батальону.

В состав группировки 11-го АК, которую противник развернул в направлении села Липцы, действуют и части и подразделения этой мсд. Она является основным соединением этого армейского корпуса.

По штату военного времени (т.е. в полностью развернутом и укомплектованном состоянии) мсд — это 13,2-13,4 тысячи личного состава, в мирное время — на "угрожающем направлении" (а Калининградская область, безусловно, для российского военно-политического руководства таковой была и есть) — это примерно 11,5-12,3 тысячи. "Внутренние" дивизии, как правило, содержались в значительно меньшем штате (до 10 тысяч личного состава).

То есть, примерно 10% личного состава 18 мсд, в настоящее время — в СЗЧ… И эта дивизия в российской армии считается в смысле СЗЧ более-менее "благополучной", и ей даже доверено вести боевые действия на одном из важных направлений. Интересно, а что тогда делается в неблагополучных с точки зрения СЗЧ частях и соединениях?

Источник: пост Машовца в Facebook