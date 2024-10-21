Сын похож на маму, а дочери — копия отца: как выглядят дети Олега Тягнибока и что о них известно

У главного "свободовца" Украины трое уже взрослых детей и даже есть внуки

Олег Тягнибок — известная личность в украинской политике, лидер всеукраинского объединения "Свобода" и военнослужащий. С начала полномасштабной войны он пошел защищать Украину в рядах Вооруженных сил Украины и продолжает это делать и сейчас. У Тягнибока есть трое детей — две дочери и сын, который, к слову, также служит в армии.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о детях Олега Тягнибока, как они выглядят и сколько им лет.

Дети Олега Тягнибока — что о них известно

Олег Тягнибок уже более 30 лет в браке с женой Ольгой, которая родила ему троих детей — двух дочерей и сына. У них у всех небольшая разница в возрасте. Примечательно, что дочери политика имеют двойные имена — старшая Ярина-Мария, которая родилась 1992 году, средняя Дарина-Богдана 1995 года рождения и младший сын Гордей, который родился в 1997 году.

Известно, что старшая дочь Тягнибока Ярина-Мария закончила филологический факультет Львовского университета. В 23 года девушка вышла замуж за своего возлюбленного Олега Трача, и через год родила дочь, которая стала первой внучкой в семье Тягнибоков.

Вторая дочь Олега Тягнибока Дарина-Богдана выучилась на дизайнера в колледже декоративного и прикладного искусства имени Труша во Львове, куда поступила после 9-го класса. Она с детства увлекалась рисованием и связала с этим свою жизнь. В 2016 году Дарина поступила в Киевскую академию медиа искусств. В своих соцсетях девушка делится личными фото и видео, интересуется культурой и публикует актуальные сборы на армию.

Младшему сыну Олега Тягнибока Гордею сейчас 27 лет. Когда ему было 20 парень принес присягу на верность Украине в Военном институте КНУ им. Т. Шевченко и получил офицерское звание. А во время полномасштабной войны Гордей вслед за отцом вступил в ряды ВСУ. Известно, что он воевал в составе батальона "Сила Свободы" (бригада Нацгвардии "Рубеж"). В мае 2024 года стало известно, что сын "свободовца" получил ранение на Бахмутской направлении и был эвакуирован с поля боя в Днепр, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Примечательно, что на семейных фото можно заметить, что дочери Олега Тягнибока внешне очень на него похожи, а вот сын Гордей больше пошел в маму. Политик, к слову, не скрывает свою личную жизнь от публики и время от времени публикует фото с женой и детьми в соцсетях.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где служит экс-нардеп и лицо Майдана Олег Тягнибок и что о нем известно. Пошел на войну вместе с сыном.