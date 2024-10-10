Пошел на войну вместе с сыном: где служит экс-нардеп и лицо Майдана Олег Тягнибок и что о нем известно

Когда-то он был народным депутатом, а с первых дней войны вступил в ряды ВСУ

Олег Тягнибок — известный украинский политик, лидер "Свободы" и бывший народный депутат. В свое время он был одним из лиц "Майдана", которые творили Революцию Достоинства. Однако, мало кто знает, что с начала полномасштабной войны экс-нардеп вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

"Телеграф" решил выяснить, где служит Олег Тягнибок, который пошел на войну вместе с сыном Гордеем с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Олег Тягнибок. Фото: Getty Images

Олег Тягнибок — что о нем известно

Олег Тягнибок родился 7 ноября 1968 года во Львове, сейчас ему 55 лет. Он имеет образование врача-хирурга, а второе высшее образование получил по специальности правознавство. Тягнибок известный в Украине политик и националист, он является главой Всеукраинского объединения "Свобода", много раз баллотировался в Верховную раду и три каденции был народным депутатом. В 2010 и в 2014 годах также баллотировался в президенты Украины, однако не был избран.

Арсения Яценюк и Олег Тягнибок. Фото: Getty Images

В свое время он был одним из лидеров Майдана во время Революции Достоинства, он много выступал со сцены и поддерживал протестные настроения украинцев. В Верховной раде Олег Тягнибок запомнился яркими выступлениями, националистическими заявлениями и даже драками и потасовками своих однопартийцев с представителями других партий.

Что делает Олег Тягнибок во время войны

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Олег Тягнибок вступил в ряды Вооруженных сил Украины, у него есть воинское звание майор. Из его соцсетей известно, что он служит в 128 отдельной бригаде территориальной обороны ВСУ.

Олег Тягнибок. Фото: Getty Images

Эту информацию также подтвердил однопартиец и заместитель Олега Тягнибока в "Свободе" Андрей Ильенко. В интервью "Украинской правде" он сказал:

"Олег Тягнибок с первых дней находится в составе ВСУ, кстати, как и его брат. Он находится в структурах, занимающихся организацией сил сопротивления. Во всяком случае, он вовлечен во все эти процессы. Кстати, его сын тоже служит – в Национальной гвардии", — сказал Ильенко.

Олег Тягнибок. Фото: Getty Images

Отметим, что в мае 2024 года Олег Тягнибок сообщил, что его 27-летний сын Гордей получил ранение в бою на Бахмутском направлении. Экс-депутат уточнил, что его сына эвакуировали из Бахмутского направления через Славянск на Днепр. К счастью, прогнозы врачей были позитивными.

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