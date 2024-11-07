Совпадение или родственник? Как выглядит тезка Владимира Зеленского из команды Путина (фото)

Коллеги высмеяли тезку Владимира Зеленского из-за его фамилии

На днях в сети наделало шуму видео со спикером Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко, которая высмеяла заместителя министра здравоохранения Владимира Зеленского за его фамилию. Она недипломатично намекнула, что первому замминистра не помешало бы поменять фамилию, ведь она повторяет фамилию президента Украины Владимира Зеленского.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о тезке Зеленского из России и не родственники ли они.

Замминистра в РФ Владимир Зеленский — что о нем известно

Владимир Анатольевич Зеленский — практически полный тезка нынешнего президента Украины Владимира Зеленского. Однако, они не родственники. Российский Зеленский родился в Москве 21 сентября 1979 года, сейчас ему 45 лет.

Известно, что Владимир Зеленский в 2000 году окончил Академию бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации, является кандидатом экономических наук. В начале своей трудовой деятельности Зеленский работал бухгалтером в московской Академии менеджмента и рынка. Затем с 2000 по 2007 год был главным казначеем, заместителем начальника отдела, начальником отдела Департамента – главного управления федерального казначейства. Также он был заместителем директора Департамента бюджетной политики Министерства финансов в Москве.

В 2008 году Владимир Зеленский был назначен на должность директора Департамента развития медицинского страхования. А в декабре 2021 года он стал первым заместителем главы Министерства здравоохранения России.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько в Украине людей с фамилией Путин. Какая история происхождения этого родового имени.