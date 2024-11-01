Поддерживала Януковича и критиковала Тимошенко: что известно об Александре Кужель, которой разбивали голову в Раде

Она сменила множество должностей и побывала в разных партиях

Александра Кужель — известная личность в украинской политике, она побывала на разных государственных должностях, сменила несколько партий и была народным депутатом трех созывов Верховной Рады. А еще запомнилась скандалом с дракой в парламенте, когда ей разбили голову бутылкой.

"Телеграф" расскажет, что известно об одиозном нардепе Александре Кужель, которая много лет была в украинской политике.

Александра Кужель — что о ней известно

Александра Кужель родилась в Константиновке Донецкой области 4 июля 1953 года, сейчас ей 71 год и она уже давно отошла от дел в политике. Однако в начале 2000-х эта женщина была одиозным политиком и занимала много государственных должностей.

Александра Кужель была народным депутатом трех созывов Верховной Рады. В 1994 году она была избрана депутатом второго созыва от Ленинского избирательного округа №181 Запорожской области. Уже в парламенте примкнула к Либеральной партии Украины, которая впоследствии была ликвидирована.

Во время президентской кампании 2004-2005 годов Кужель работала в команде Сергея Тигипко, который на то время возглавлял штаб Януковича. На то время она не была сторонницей Оранжевой революции и поддерживала Януковича.

В 2007-2008 годах во время премьерства Юлии Тимошенко Кужель критиковала ее правительство. Однако это не помешало ей стать председателем Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства в правительстве Тимошенко, а позднее даже стать ее советником.

С 12 декабря 2012 года Кужель стала народным депутатом Украины седьмого созыва. И в парламенте была председателем комитета по вопросам предпринимательства, регуляторной и антимонопольной политики, также была членом Счетной комиссии. Также Кужель была в Раде восьмого созыва, который начался в 2014 году, а в 2019 году был досрочно распущен президентом Зеленским.

Драка в Раде и разбитая голова

Александра Кужель запомнилась украинцам скандалом с избиением в Верховной Раде. Депутат "Народного фронта" Андрей Тетерук разбил голову депутату "Батькивщины" Александре Кужель. Этот инцидент произошел после окончания пленарного заседания парламента в присутствии других народных депутатов.

Как рассказал коллега Кужель Сергей Власенко, депутат Тетерук позволил себе оскорбительное высказывание в адрес членов фракции "Батькивщина" и лично грубо оскорбил Александру Кужель, а затем ударил ее по голове стеклянной бутылкой. Медики диагностировали у нее сотрясение мозга.

Где сейчас Александра Кужель, которой уже 71 год, точно не известно. А ее страницу в Facebook, скорее всего взломали, там публикуют странные посты с распродажами и сборы на помощь животным. Сама экс-нардеп долгое время не фигурирует в новостях и медиапространстве.

Александра Кужель с мужем

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