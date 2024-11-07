Вместе с сестрой: стало известно, где сейчас Надежда Савченко

Была ранена, но снова в строю

В сети появились сообщения о судьбе народного депутата VIII созыва, Героя Украины, которая провела в российском плену почти два года, Надежды Савченко.

Журналист Владимир Бойко в комментариях в соцсети Facebook написал, что Надежда вместе с сестрой Верой служит в армии.

По его данным, Надя Савченко является командиром роты в 112 бригаде ТРО, а ее сестра Вера в том же батальоне служит в саперном взводе.

Он добавил, что весной Надежду присыпало в блиндаже, где она получила ранения. Сейчас военнослужащая находится в армии.

По словам Бойко, он разговаривал с Савченко по телефону несколько дней назад.

Отметим, что официальной информации по этому поводу нет.

Ранее сообщалось, что военная часть, в которую мобилизовалась Надежда Савченко, принадлежит территориальной обороне Деснянского района Киева. Таким образом, как минимум на Троещине Герой Украины точно находилась.

Это косвенно подтвердила и сама Савченко, когда в феврале 2022 года через социальные сети искала рации для терробороны Троещины.

Савченко не афишировала, чем именно занимается и где находится. Возросший интерес общества к ее личности подтолкнул Савченко летом 2022 года записать в соцсети резкое обращение к украинцам. В видео она четко дала понять, что не стремится создавать "видосики" ради хвастовства или показухи.

Несмотря на регулярные публикации в TikTok, Савченко по-прежнему не раскрывает, где находится. Известно, что в ноябре 2022 года мобилизовавшаяся как старший лейтенант Надежда Савченко получила очередное воинское звание капитана.

Сестра Надежды, Вера Савченко, служила сапером в 127-м батальоне ТРО и уже успела получить награду "Крест Военная честь".

Последний пост Надежды в Фейсбуке датируется 7 января 2023 года.

Напомним, "Телеграф" рассказал о детстве и юности Надежды Савченко. Сначала она выучилась на модельера, но всегда мечтала быть летчицей и осуществила свою мечту.