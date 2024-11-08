У Путина сделали очередное циничное заявление насчет переговоров с Украиной

Песков также высказался о контактах с Трампом

В Кремле заявили, что Россия якобы готова к диалогу по прекращению войны в Украине. При этом там отметили, что цели российского вторжения "остаются прежними".

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишут российские СМИ. Он сказал что Путин "ни разу не говорил" о том, что цели войны РФ против Украины меняются.

"Наоборот, он неоднократно повторял, что они остаются прежними. Все это касается интересов безопасности нашей страны, интересов безопасности русских людей, проживающих там. Поэтому ни о каких изменениях здесь речи не шло", — сказал представитель Кремля.

Песков также заявил, что "готовность и открытость" Путина к диалогу с избранным президентом США Дональдом Трампом сохраняется. При этом, по его словам, конкретики по беседе пока нет.

"Мы с вами слышали в ходе предвыборной кампании заявления господина Трампа о том, что он имеет в виду сам позвонить Путину. Поэтому эта готовность, эта открытость, она сохраняется, и вчера она была акцентирована главой российского государства.", — сказал Песков.

Кроме того, представитель Кремля сообщил, что пока нет конкретных планов по организации возможной встречи Путина и премьера Венгрии Виктора Орбана. Говоря о том, может ли быть оперативно согласован телефонных разговор с венгерским премьером, Песков сказал, что "при необходимости любой телефонный разговор может быть согласован".

Напомним, представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер, что Вашингтон поддержит Украину, если она пожелает вступить в мирные переговоры с РФ. Однако принять окончательное решение о начале "диалога" с РФ должен исключительно Владимир Зеленский.