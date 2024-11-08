В СНБО сделали тревожное заявление насчет массированных ударов по Украине

РФ продолжает накапливать ракеты

Один из российских пропагандистов утверждает, что массированных ракетных ударов по территории Украины якобы больше не будет. Однако в Совете национальной безопасности и обороны считают, что это не соответствует действительности.

Один из пропагандистов написал, что РФ совершит массированный ракетный удар в случае, если Украина якобы сделает "что-то уж совсем такое" или откажется садиться за стол переговоров. По его словам, массированный обстрел якобы будет "последним аргументом в ответ".

В свою очередь глава Центра противодействия дезинформации (ЦПИ) при СНБО Андрей Коваленко призвал украинцев меньше верить российским пропагандистам. Он отметил, что в посте российского пропагандиста насчет обстрела Украины "заложен ультиматум".

"Враг накапливает ракеты на аэродромах стратегической авиации. Количество уже позволяет совершить обстрел, также готова и сама авиация. Соответственно, важно быть готовыми к этому", — отметил Коваленко.

Напомним, ранее германский телеканал ZDF сообщил, что в последнее время Россия сократила использование крылатых и баллистических ракет для ударов по Украине. По мнению журналистов, это может свидетельствовать о возможном исчерпании запасов ракет или подготовке к массированному удару.