"Женщины должны обязательно служить, но...": Чмут четко высказался о мобилизации

"Мы хотим отправлять женщин в пехоту?"

Женщины должны проходить срочную службу, но сейчас их мобилизация не ко времени. Это подчеркивает глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут.

По его словам, внедрение такой инициативы сейчас требует слишком много ресурсов. Об этом военный эксперт рассказал в интервью DW.

"До времен полномасштабного вторжения я выступал и продолжаю выступать за сохранность срочной службы, но в не постсоветском формате обслуживающего персонала. И я поддерживаю идею обязательной срочной службы для женщин", – отметил Чмут.

По его словам, сейчас не стоит браться за мобилизацию женщин. Это решение принесет больше проблем, чем пользы, причем как в ближайшие годы, так и в будущем.

"Если у людей есть энергия на то, чтобы продвигать тему мобилизации женщин, направьте эту энергию на более прикладные направления и более конкретные цели", — подчеркнул Чмут.

По мнению руководителя фонда, армии нужно сосредоточиться на неотложных вопросах: улучшить организацию вооруженных сил, наладить систему перемещений военных, реформировать работу МСЭК и ВЛК.

Кроме того, Тарас Чмут обратил внимание на нехватку пехоты и добавил: "Мы хотим отправлять женщин в пехоту?" Он добавил, что женщины и сейчас могут служить (В армии — Ред.), если есть такое желание. Многие показывают даже лучшие результаты, чем мужчины на тех же должностях.

Напомним, ранее Телеграф писал, что Тарас Чмут дал тревожную оценку войны и назвал необходимые шаги. Кроме вооружения Украине не хватает людей.