При каких условиях в Украине будет мобилизация женщин: "Людям нужно готовиться психологически"

Портников высказал свое мнение

В настоящее время женщины в Украине могут мобилизоваться добровольно. Есть вероятность, что в войска начнут набирать украинок, если война продлится еще несколько лет.

Кроме привлечения женщин в ряды ВСУ, также может быть снижение мобилизационного возраста. Об этом сказал журналист Виталий Портников в эфире Эспрессо.

Он также дал комментарий по поводу последних ситуаций с сотрудниками ТЦК, когда те начали ходить с проверками по концертам, ресторанам и торгово-развлекательным центрам в разных городах Украины.

"Нужно понимать, что по развитию войны это все будет жестче становиться. Надо объективно это понимать, если мы соглашаемся с парадигмой долгой войны, из которой нет выхода, потребуется дополнительная мобилизация", — говорит журналист и добавляет, что в последующие годы власть будет вынуждена снижать мобилизационный возраст и начать мобилизацию украинок.

"Я уже неоднократно говорил, будет уменьшаться призывной возраст. Не надо питать иллюзий, что этого не будет происходить. Если война продлится еще два-три года, будет уменьшаться призывной возраст, если продлится пять лет будут призывать женщин", — резюмировал он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как ТЦК выявляет нарушителей военного учета.