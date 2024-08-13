"Залужный - генерал победы, а Сырский...?": Чмут сравнил двух главкомов ВСУ (видео)
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Сырский много чем отличается от Залужного
Украина за время полномасштабной войны уже успела сменить главнокомандующего. Место Валерия Залужного в 2024 году занял Александр Сырский. В этом есть и позитивные, и негативные моменты.
Двух украинских генералов сравнил военный аналитик и глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут во время интервью каналу Pressing. По его словам, Сырский много чем отличается от Залужного.
"В значительной степени мне нравится уменьшение политизации Вооруженных сил, в значительной степени мне не нравится отношение к человеческой жизни солдата. Есть позитив, но есть и негатив. И этот список можно продолжать долго", — считает Чмут.
Также во время разговора интервьюер напомнил Чмуту, что ранее он называл Залужного "генералом победы", а также поинтересовался, как бы тот назвал Сырского.
"Это генерал непростого этапа, который происходит сейчас. Но впереди еще много времени, возможно, что-то еще изменится", — резюмировал он.
Напомним, ранее мы писали об интересных фактах из биографии главкома Сырского.